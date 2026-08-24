Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας 24/08 στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν αυτοκίνητο βρέθηκε μέσα στο νερό στις εκβολές του Γιόφυρου ποταμού, σε μικρή απόσταση από το Παγκρήτιο Στάδιο. Παραμένει άγνωστο πώς το όχημα κατέληξε στο συγκεκριμένο σημείο.

Στην περιοχή έσπευσαν άμεσα κλιμάκια της Πυροσβεστικής, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στελέχη του Λιμενικού και αστυνομικοί. Στις έρευνες πήραν μέρος και ειδικά εκπαιδευμένες ομάδες, καθώς και δύτες, οι οποίοι έλεγξαν τόσο το όχημα όσο και τη γύρω περιοχή για το ενδεχόμενο να βρίσκεται άνθρωπος παγιδευμένος στο εσωτερικό του.

Με βάση τη νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί εγκλωβισμένο άτομο.

Η επιχείρηση των αρμόδιων υπηρεσιών βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ παράλληλα εξετάζονται όλα τα στοιχεία προκειμένου να εξακριβωθεί η πορεία του αυτοκινήτου και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε στις εκβολές του ποταμού.

πηγή εικόνας: ΕΡΤ