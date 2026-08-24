Με 5.259 νέους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών, ερμάρια στα δημοτικά σχολεία, χιλιάδες απινιδωτές και διαδραστικούς πίνακες, επέκταση του Ψηφιακού Φροντιστηρίου και ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για την πρόβλεψη των εκπαιδευτικών κενών ανοίγει η σχολική χρονιά 2026-2027. Τον σχεδιασμό παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, ανακοινώνοντας παράλληλα αλλαγές στην Ειδική Αγωγή, το Εθνικό Απολυτήριο και τη φοιτητική στέγαση.

Στην τελική ευθεία περνά η προετοιμασία για το πρώτο κουδούνι, με το υπουργείο Παιδείας να επιχειρεί φέτος να συνδυάσει την έγκαιρη στελέχωση των σχολείων με μια σειρά από αλλαγές που θα γίνουν ορατές στην καθημερινότητα μαθητών και εκπαιδευτικών.

Ο σχεδιασμός αφορά 13.842 σχολικές μονάδες, περισσότερους από 1,27 εκατ. μαθητές και πάνω από 145.000 μόνιμους εκπαιδευτικούς, σύμφωνα με την ενημέρωση που έκανε τη Δευτέρα 24 Αυγούστου η Σοφία Ζαχαράκη στο Υπουργικό Συμβούλιο.

5.259 νέοι μόνιμοι εκπαιδευτικοί – Στόχος 30.000 αναπληρωτές από την πρώτη ημέρα

Ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα παραμένει η κάλυψη των κενών πριν ανοίξουν τα σχολεία.

Στις 11 Αυγούστου ανακοινώθηκαν 5.259 νέοι μόνιμοι διορισμοί, ανεβάζοντας στους 53.912 τον συνολικό αριθμό μόνιμων διορισμών από το 2019.

Παράλληλα, το υπουργείο θέτει ως στόχο περίπου 30.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί να βρίσκονται στις θέσεις τους ήδη από την πρώτη ημέρα λειτουργίας των σχολείων, μέσω της πρώτης φάσης προσλήψεων.

Ταυτόχρονα περιορίζονται οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών εκτός τάξης. Φέτος διαμορφώνονται στις 1.590, έναντι 1.833 πέρυσι και 2.047 τη σχολική χρονιά 2024-2025.

EduPlan.AI: Τεχνητή νοημοσύνη για τα κενά στα σχολεία

Μία από τις μεγαλύτερες καινοτομίες που παρουσίασε η υπουργός είναι το EduPlan.AI, ένα νέο ψηφιακό σύστημα που φιλοδοξεί να κάνει ακριβέστερο τον προγραμματισμό της στελέχωσης.

Το σύστημα θα συνδυάζει στοιχεία για τις οργανικές θέσεις και τις πραγματικές λειτουργικές ανάγκες με δημογραφικά δεδομένα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε σχολικής μονάδας.

Με απλά λόγια, το υπουργείο θέλει να μπορεί να προβλέπει νωρίτερα πού θα υπάρξουν κενά, σε ποιες ειδικότητες και πόσοι εκπαιδευτικοί θα χρειαστούν σε κάθε περιοχή, αντί ο σχεδιασμός να γίνεται κυρίως αφού τα προβλήματα έχουν ήδη εμφανιστεί.

Στέγαση εκπαιδευτικών: Νέα μέτρα για όσους υπηρετούν μακριά από το σπίτι τους

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο πρόβλημα στέγασης μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε νησιά και τουριστικές περιοχές, όπου τα υψηλά ενοίκια έχουν δημιουργήσει σοβαρές δυσκολίες τα τελευταία χρόνια.

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται η διπλή επιστροφή ενοικίου, η αξιοποίηση δημόσιων ακινήτων για δημιουργία κατοικιών εκπαιδευτικών σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, η χρήση του στεγαστικού προγράμματος του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, φορολογικά κίνητρα για ιδιοκτήτες που νοικιάζουν σπίτια σε εκπαιδευτικούς και εκπτώσεις στις μετακινήσεις για την ανάληψη υπηρεσίας.

Lockers στα δημοτικά για πιο ελαφριά σχολική τσάντα

Μία από τις αλλαγές που θα αντιληφθούν άμεσα οι μαθητές αφορά την τοποθέτηση ατομικών lockers – φωριαμών – στα δημοτικά σχολεία.

Οι μαθητές θα μπορούν να αφήνουν εκεί βιβλία και σχολικό υλικό, ώστε να μην είναι απαραίτητο να μεταφέρουν καθημερινά το σύνολο των σχολικών αντικειμένων από το σπίτι στο σχολείο και αντίστροφα.

Στόχος είναι να μειωθεί αισθητά το βάρος της σχολικής τσάντας, ένα ζήτημα που απασχολεί εδώ και χρόνια γονείς και παιδιά.

6.479 απινιδωτές στα σχολεία

Μεγάλη επένδυση προβλέπεται και στον εξοπλισμό ασφαλείας.

Στα σχολεία πρόκειται να διατεθούν 6.479 απινιδωτές, ενώ παράλληλα προβλέπεται πρόγραμμα εκπαίδευσης στις πρώτες βοήθειες.

Επιπλέον, 4.550 σχολικές μονάδες θα αποκτήσουν νέο αθλητικό εξοπλισμό.

Πάνω από 44.000 διαδραστικά συστήματα

Συνεχίζεται παράλληλα η ψηφιακή αναβάθμιση των αιθουσών.

Μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς τα σχολεία θα διαθέτουν συνολικά 44.164 διαδραστικά συστήματα. Μέσα στο καλοκαίρι παραδόθηκαν 2.900 νέοι διαδραστικοί πίνακες, ενώ θα ακολουθήσουν ακόμη 5.000 συστήματα.

Έχουν επίσης διανεμηθεί 117.121 σετ ρομποτικής, ενώ νέο εξοπλισμό θα αποκτήσουν 1.600 εργαστήρια φυσικών επιστημών σε γυμνάσια.

Στα μουσικά σχολεία θα σταλούν νέα μουσικά όργανα για πρώτη φορά έπειτα από 17 χρόνια, ενώ ανανεώνεται και ο εξοπλισμός των καλλιτεχνικών σχολείων.

718 σχολικά λεωφορεία για μαθητές με αναπηρία

Σημαντική παρέμβαση προβλέπεται και στις μετακινήσεις μαθητών με αναπηρία.

Μέσα στη χρονιά δρομολογείται διαγωνισμός για την προμήθεια 718 σχολικών λεωφορείων, με χρηματοδότηση μέσω του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου.

Οκτώ νέα Ωνάσεια Σχολεία και δημόσιο IB

Το δίκτυο των Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων διευρύνεται με οκτώ νέες σχολικές μονάδες.

Παράλληλα, σε 11 δημόσια σχολεία ξεκινούν τα πρώτα προγράμματα Διεθνούς Απολυτηρίου – International Baccalaureate (IB), δημιουργώντας για πρώτη φορά τη δυνατότητα απόκτησης του συγκεκριμένου τίτλου μέσω δημόσιων σχολικών μονάδων.

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας από το σχολείο

Από τις νέες δράσεις ξεχωρίζει και η πιλοτική εφαρμογή ενός δωρεάν ηλεκτρονικού Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας για μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου.

Το πρόγραμμα θα αφορά αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά, με στόχο οι μαθητές να μπορούν να πιστοποιούν τις γλωσσικές τους γνώσεις μέσα από το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα.

Ψηφιακό Φροντιστήριο και για Α΄ και Β΄ Λυκείου

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο, το οποίο έχει ξεπεράσει τους 410.000 χρήστες, επεκτείνεται.

Τα ζωντανά μαθήματα δεν θα περιορίζονται πλέον στους μαθητές που προετοιμάζονται για τις Πανελλαδικές, καθώς προβλέπεται επέκταση και στην Α΄ και Β΄ Λυκείου.

Ταυτόχρονα, μέσω του προγράμματος EduAi, σχεδιάζεται ψηφιακός βοηθός που θα επιχειρεί να προσαρμόζει το υλικό και τη χρήση του Ψηφιακού Φροντιστηρίου στις ανάγκες κάθε μαθητή.

FinStart: 40.000 μαθητές θα μαθαίνουν πώς λειτουργούν τα χρήματα

Νέα προσθήκη είναι το πρόγραμμα οικονομικού εγγραμματισμού FinStart.

Περίπου 40.000 μαθητές θα εκπαιδευτούν σε βασικές πρακτικές δεξιότητες: πώς καταρτίζεται ένας προϋπολογισμός, πώς αξιολογούνται διαφορετικές οικονομικές επιλογές και πώς εντοπίζονται κίνδυνοι σε ψηφιακές συναλλαγές.

Τα Κέντρα Καινοτομίας αυξάνονται επίσης από 13 σε 18, με περισσότερους μαθητές να αποκτούν πρόσβαση σε ρομποτική, προγραμματισμό και σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία.

Ειδική Αγωγή: 7.230 Τμήματα Ένταξης

Στην Ειδική Αγωγή λειτουργούν πλέον 7.230 Τμήματα Ένταξης, τα οποία υποστηρίζουν 71.184 μαθητές.

Παράλληλα δημιουργούνται δύο νέα ΚΕΔΑΣΥ στο Ηράκλειο Κρήτης και τη Σαντορίνη, ενώ αναπτύσσεται ψηφιακή πλατφόρμα για τη διαχείριση και παρακολούθηση των αιτήσεων.

Στα ΚΕΔΑΣΥ έχουν ήδη δοθεί εννέα νέα εργαλεία αξιολόγησης για τη διάγνωση και υποστήριξη παιδιών και οικογενειών.

Εθνικό Απολυτήριο: Πρόταση έως τον Νοέμβριο

Σε εξέλιξη βρίσκεται και ο Εθνικός Διάλογος για το Λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο.

Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 55 συνεδριάσεις και η επιτροπή αναμένεται να παραδώσει την πρότασή της τον Νοέμβριο του 2026.

Θα ακολουθήσει δημόσια ψηφιακή διαβούλευση με μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς και φορείς, πριν ληφθούν οι τελικές αποφάσεις.

Το Πολλαπλό Βιβλίο, αντίθετα, προγραμματίζεται να εφαρμοστεί από τον Σεπτέμβριο του 2027, μαζί με επικαιροποιημένα Προγράμματα Σπουδών.

Ανακαινίζονται εκατοντάδες σχολεία

Στο κτιριακό μέτωπο έχουν ενταχθεί 669 σχολεία στις δύο πρώτες φάσεις του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».

Τον Σεπτέμβριο ξεκινούν οι μελέτες για ακόμη 500 σχολικές μονάδες, ενώ μέσα στη νέα σχολική χρονιά θα λειτουργήσουν και νέα σχολεία που κατασκευάζονται μέσω Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.

Φοιτητική στέγαση: 90 εκατ. ευρώ για επίδομα και 8.600 νέες κλίνες

Οι παρεμβάσεις επεκτείνονται και στα πανεπιστήμια.

Για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα προβλέπονται περίπου 90 εκατ. ευρώ μέσα στο 2026, ενώ δρομολογούνται 8.600 νέες κλίνες μέσω ΣΔΙΤ.

Ο συνολικός στόχος είναι μέσα στην επόμενη τριετία να προστεθούν ή να ανακαινιστούν περίπου 10.000 φοιτητικές κλίνες.

Παράλληλα, η διαδικασία των μετεγγραφών θα ξεκινήσει και φέτος νωρίτερα, με στόχο το βασικό σκέλος της να έχει ολοκληρωθεί έως τα μέσα Οκτωβρίου.

Οι αλλαγές που θα φανούν από τον Σεπτέμβριο

Ο σχεδιασμός του υπουργείου είναι πολυεπίπεδος, όμως για μαθητές και οικογένειες οι πιο άμεσες αλλαγές της νέας χρονιάς θα είναι συγκεκριμένες: περισσότεροι εκπαιδευτικοί από το πρώτο κουδούνι, lockers στα δημοτικά, νέος ψηφιακός και εργαστηριακός εξοπλισμός, απινιδωτές, διεύρυνση του Ψηφιακού Φροντιστηρίου και περισσότερες επιλογές μέσα στο δημόσιο σχολείο.

Το μεγάλο τεστ, πάντως, θα είναι η εφαρμογή. Με 13.842 σχολικές μονάδες και περισσότερους από 1,27 εκατ. μαθητές, η επιτυχία του σχεδιασμού θα κριθεί τελικά όχι από τον αριθμό των εξαγγελιών, αλλά από το πόσες από αυτές θα έχουν φτάσει εγκαίρως στην τάξη και θα γίνουν αισθητές στην καθημερινότητα του σχολείου.