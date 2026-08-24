Πολύ δυναμικά κινείται ο Ολυμπιακός τα τελευταία 24ωρα στη μεταγραφική αγορά, καθώς όπως σας ενημέρωσε το Sportdog.gr θέλει άμεσα να κλείσει τις υποθέσεις των εξτρέμ, χαφ και μπακ. Μάλιστα, υπάρχουν και συγκεκριμένα ονόματα, ακριβά και από το… πάνω ράφι. Οι Πειραιώτες «χτυπούν» σε όλα τα μέτωπα και θέλουν να κλείσουν τους παίκτες πριν δηλωθεί η ευρωπαϊκή λίστα.

Οι επόμενες 10 ημέρες λοιπόν είναι πολύ κρίσιμες και το ίδιο ισχύει φυσικά και για τις αποχωρήσεις. Στο Λιμάνι θα υπάρξουν… διαζύγια-έκπληξη και πωλήσεις παικτών που δεν περίμενε κανείς στην αρχή του καλοκαιριού. Σε αυτή τη λίστα λοιπόν ενδέχεται να είναι και ένας ποδοσφαιριστής των Πειραιωτών που παρότι υπέγραψε ένα πολύ δυνατό συμβόλαιο πρόσφατα, πλέον έχει μία προσφορά στα χέρια του που δεν συγκρίνεται. Διαβάστε ποιος είναι στο Sportdog.gr