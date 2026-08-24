Ο Άρης Πορτοσάλτε επέστρεψε από την Κρήτη με μια ιστορία από τη Σητεία που θέλησε να μοιραστεί με τους τηλεθεατές, λίγο μετά την έναρξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν του «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ.

Ο δημοσιογράφος πέρασε τέσσερις ημέρες στο νησί και, όπως είπε στον αέρα της εκπομπής το πρωί της Δευτέρας, ταξίδεψε από τη Σητεία μέχρι τα Χανιά. Εκείνο όμως που ξεχώρισε από την αφήγησή του ήταν η πρώτη του γνωριμία με τη Σητεία.

«Επειδή έτυχα θερμότατης υποδοχής, έκανα ένα τετραήμερο φέτος στην Κρήτη, αλλά θέλω να ευχαριστήσω από βάθος καρδιάς όλους εκείνους τους ανθρώπους που συνάντησα από τη Σητεία μέχρι τα Χανιά. Περπατήσαμε ένα απόγευμα, ένα βράδυ έμεινα στη Σητεία», ανέφερε.

Στη συνέχεια περιέγραψε την εμπειρία του από την πόλη, λέγοντας πως ήταν η πρώτη φορά που βρέθηκε εκεί και πως η υποδοχή που δέχθηκε τον ξάφνιασε.

«Πρώτη φορά πήγα στη Σητεία. Τέτοια υποδοχή… Δεν μπορείς να φανταστείς. Πήγα Πορτοσάλτε και γύρισα πίσω Πορτοσαλτάκης. Τελεία».

Η ατάκα προκάλεσε το δικό της ενδιαφέρον, όμως ο ίδιος θέλησε να διευκρινίσει ότι δεν υπερέβαλλε όταν μιλούσε για την υποδοχή που συνάντησε εκείνο το βράδυ.

«Εγώ εκείνο το βράδυ στη Σητεία δεν το έχω ξαναδεί στη ζωή μου αυτό το πράγμα. Και κυριολεκτώ τώρα, κυριολεκτώ».