Στο σημαντικό φιλανθρωπικό έργο του Γιώργου Μαζωνάκη και στην αθόρυβη προσφορά του σε ανθρώπους και οικογένειες που βρίσκονταν σε ανάγκη αναφέρθηκε η ιδρύτρια της Humanity Greece, Γεωργία Παράσχου, μιλώντας στο MEGA. Όπως αποκάλυψε, ο τραγουδιστής στήριζε διαχρονικά, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ανθρώπους που χρειάζονταν βοήθεια, επιλέγοντας να προσφέρει ουσιαστικά και ανώνυμα.

«Ο Γιώργος ήταν ένας άνθρωπος που βοηθούσε πάντα αθόρυβα, δυνατά και ουσιαστικά. Σε διάφορες στιγμές της ζωής του μαγείρευε για ανθρώπους σε ανάγκη, τους έφερνε λεφτά, κάλυπτε ανάγκες και οικογένειες στην Ήπειρο και στον Πειραιά. Και δεν σας κρύβω ότι συγκινηθήκαμε πολύ, γιατί αυτή η φιλοσοφία ζωής του θα συνεχίσει να υπάρχει μέσα από την επιλογή της οικογένειας, αντί στεφάνων ο κόσμος να στηρίξει τη δική μας οργάνωση».

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του πραγματοποιούσε ανώνυμα εκατοντάδες φιλανθρωπίες και δωρεές και αυτό είναι το πιο σπουδαίο, γιατί έτσι στηρίζουμε. Και νομίζω το μεγαλείο της ψυχής του θα παραμείνει ανεξίτηλο. Πέρα από σπουδαίος καλλιτέχνης ήταν και άνθρωπος».

Η οικογένεια του καλλιτέχνη, αντί για στεφάνια, ζήτησε να στηριχθεί οικονομικά η Humanity Greece. Σύμφωνα με τη Γεωργία Παράσχου, το ποσό που συγκεντρώθηκε θα αξιοποιηθεί για τη δημιουργία μιας κινητής κοινωνικής κουζίνας, με στόχο την παροχή γευμάτων σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη.

«Με τα λεφτά που θα συλλεχθούν ήδη έχουμε ανακοινώσει ότι θα δημιουργηθεί κινητή κοινωνική κουζίνα. Με αυτό τον τρόπο, μέσω της μνήμης του Γιώργου Μαζωνάκη, για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα έχουμε μια κινητή κουζίνα που θα μπορεί να ταξιδεύει σε όλη τη χώρα και θα προσφέρει φρέσκο φαγητό».

Αυτή την περίοδο, η Humanity Greece βρίσκεται στο πλευρό περίπου 610 οικογενειών που χρειάζονται στήριξη, μεταξύ των οποίων και άνθρωποι που είδαν τις περιουσίες και τα σπίτια τους να καταστρέφονται από τις πρόσφατες πυρκαγιές στο Πόρτο Γερμενό.