Η στρατιωτική συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία κατήγγειλε σήμερα τα ξημερώματα ότι οι Χούθι της Υεμένης εξαπέλυσαν επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος με στόχο τη Μέκκα.

Την καταγγελία έκανε εκπρόσωπος του συνασπισμού που είχε επέμβει στον πόλεμο της Υεμένης το 2015. Οι Χούθι, γνωστοί επισήμως ως Ανσαραλά, είναι σιιτικό κίνημα που διατηρεί στενούς δεσμούς με το Ιράν.

Χθες Τρίτη, «η βασιλική δύναμη αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισε και κατέστρεψε εχθρικό drone που εξαπολύθηκε από την παραστρατιωτική τρομοκρατική οργάνωση των Χούθι, προτού εισέλθει στον απαγορευμένο εναέριο χώρο της ιερής πόλης της Μέκκας», ανέφερε ο εκπρόσωπος, ο σαουδάραβας συνταγματάρχης Τούρκι αλ Μάλκι.

Το μη επανδρωμένο εναέριο όχημα αναχαιτίστηκε και καταστράφηκε «νότια της Μέκκας», πρόσθεσε.

Οι Χούθι διαψεύδουν ότι επιτέθηκαν στη Μέκκα

Το κίνημα σιιτών ανταρτών Ανσαραλά της Υεμένης, γνωστό επίσης με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι, που πρόσκειται στο Ιράν, διέψευσε ότι επιτέθηκε στην ιερή πόλη της Μέκκας, χαρακτηρίζοντας «ψέμα» την κατηγορία εκπρόσωπου της στρατιωτικής συμμαχίας υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας.

«Οι κατηγορίες όσον αφορά την υποτιθέμενη στοχοποίηση της Μέκκας είναι τετριμμένο ψέμα, που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν και δεν ξεγελά πλέον κανέναν», ανέφερε μέσω X ο Χαζμ αλ Ασάντ, μέλος του πολιτικού γραφείου της Ανσαραλά.

Τι αναφέρει ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας

Ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας (ΟΙΣ) καταδίκασε σήμερα «τις ειδεχθείς επιθέσεις» εναντίον της ιερής πόλης της Μέκκας που αποδόθηκαν από τη Σαουδική Αραβία στο κίνημα ανταρτών Ανσαραλά της Υεμένης, γνωστό επίσης με το όνομα της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι, που πρόσκειται στο Ιράν.

Ο ΟΙΣ «καταδικάζει τις ειδεχθείς επιθέσεις που διαπράχτηκαν από την οργάνωση Χούθι εναντίον της πόλης της Μέκκας και της περιοχής της Μεδίνας, καθώς και τη συνεχιζόμενη επίθεσή της εναντίον του βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας», ανέφερε ο διεθνής οργανισμός.

Οι επιθέσεις –που διέψευσε η Ανσαραλά– «συλούν την ιερότητα των δυο ιερών τόπων και των ισλαμικών τεμενών και προκαλούν τα αισθήματα των μουσουλμάνων σε όλο τον κόσμο», πρόσθεσε.