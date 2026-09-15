Η νέα συναρπαστική σειρά «Μπλε Ώρες» έκανε πρεμιέρα χθες, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στην οθόνη του ΣΚΑΪ και τουλάχιστον για 1’ λεπτό, 1.701.626 τηλεθεατές συντονίστηκαν για να παρακολουθήσουν τις συγκλονιστικές σκηνές.



Στο σύνολο κοινού, το ποσοστό τηλεθέασης ήταν 20,4%, στο κοινό 18- 54 ήταν 11,2%, ενώ σε γυναικεία κοινά, η τηλεθέαση ξεπέρασε το 30%. Οι περιπέτειες των ηρώων είχαν θερμή υποδοχή και στα social media, με τους χρήστες να σχολιάζουν σε πραγματικό χρόνο όσα έβλεπαν στην οθόνη, ενώ

στην πλατφόρμα X, το hashtag #MpleOres είναι Νο1 trend από την έναρξη μετάδοσης του επεισοδίου μέχρι και τώρα, με χιλιάδες σχόλια.



Όσοι έχασαν την πρεμιέρα ή θέλουν να ξαναδούν τις συναρπαστικές ιστορίες της νέας σειράς των Ανδρέα Γεωργίου, Βάνας Δημητρίου και Κούλλη Νικολάου, τα επεισόδια είναι διαθέσιμα στο www.skai.gr/tv και στον ΣΚΑΪ HYBRID.

Στο αποψινό επεισόδιο στις 21.00, το κλίμα είναι βαρύ, μετά τη δολοφονία της Λίζας, ενώ ο Διονύσης συναντά τον Άγγελο, προκειμένου να λήξει τη σχέση του με την Εύα. Η Ολυμπία λέει στον Πέτρο για την εγκυμοσύνη της, ενώ η Εύα αποφασίζει να βοηθήσει τον Άγγελο με μια παράτολμη κίνηση.

Ο Άγγελος (Βαγγέλης Κακουριώτης), μετά την περιπέτειά του με τους ληστές, που τον έκλεισαν στο πορτ-μπαγκάζ του αυτοκινήτου, δέχεται ένα ακόμα χτύπημα, καθώς μαθαίνει από τη Στέλλα (Νόνη Ιωαννίδου) για τη στυγνή δολοφονία της Λίζας (Αναστασία Δρακά). Ακολουθεί η κατάθεσή του στην αστυνομία, όπου διηγείται όλα όσα του συνέβησαν, αλλά ο αστυνόμος Ελευθερίου (Πασχάλης Τσαρούχας), δεν φαίνεται να πείθεται για την αθωότητά του σχετικά με τον φόνο της Λίζας, αφού στο δικό του μυαλό, ο πρώτος ύποπτος είναι πάντα ο σύζυγος.



Ο Πέτρος (Γιάννης Ποιμενίδης) συναντά την Ολυμπία (Έλενα Πιερίδου), που του επιβεβαιώνει την εγκυμοσύνη της και τον διαβεβαιώνει ότι το παιδί είναι δικό του, κάτι που ο ίδιος το αντιμετωπίζει με καχυποψία. Ο Άγγελος έρχεται στην πολύ δύσκολη θέση να μιλήσει στη μικρή Φιλίππα (Μαλένα Σιαμά) για τον θάνατο της μαμάς της. Η αντίδραση του παιδιού θα κάνει την κατάσταση ακόμα πιο δύσκολη απ’ ότι είναι.

Η κηδεία της Λίζας γίνεται μέσα σε βαρύ κλίμα και όλοι είναι συντετριμμένοι για τον άδικο χαμό της, ειδικά οι γονείς της, η Όλγα (Κωνσταντίνα Τάκαλου) και ο Δημήτρης (Αντώνης Φραγκάκης). Η μικρή Φιλίππα, που είναι παρούσα, δεν θα αντέξει να παρακολουθήσει την τελετή.



Ο Διονύσης (Γιώργος Κυριάκου) πάει και βρίσκει τον Άγγελο και τον απειλεί, προκειμένου να λήξει τη σχέση του με την Εύα (Ιζαμπέλλα Φούλοπ) και τελικά αυτή η συνάντηση δεν θα λήξει καλά, αφού οι δυο άντρες πιάνονται στα χέρια.



Η Εύα παίρνει από μόνη της πρωτοβουλία και για να δώσει ψεύτικο άλλοθι στον Άγγελο… πάει στον αστυνόμο, παραδέχεται ότι διατηρούν παράνομη σχέση και καταθέτει ψευδώς ότι την ώρα του φόνου, βρισκόταν μαζί της.