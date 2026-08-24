Την αποχώρησή του από την Πλεύση Ελευθερίας ανακοίνωσε ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής Σωκράτης Αλειφτήρας, παραιτούμενος τόσο από τη θέση του υπεύθυνου Αγροτικού Τομέα όσο και από την ιδιότητα του μέλους του κόμματος. Ο ίδιος κάνει λόγο για απόφαση που ωρίμαζε επί μήνες, χωρίς ωστόσο να δημοσιοποιεί τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή.

Μία ακόμη αποχώρηση καταγράφεται στην Πλεύση Ελευθερίας, με τον Σωκράτη Αλειφτήρα να γνωστοποιεί τη Δευτέρα 24 Αυγούστου την παραίτησή του από το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Ο Φαρσαλινός αγροτοσυνδικαλιστής, αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, ανακοίνωσε ότι αποχωρεί τόσο από τη θέση του υπεύθυνου Αγροτικού Τομέα της Πλεύσης Ελευθερίας όσο και από το ίδιο το κόμμα.

Την απόφασή του γνωστοποίησε προηγουμένως προσωπικά στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Αποτέλεσμα βαθιάς σκέψης και έντονου προβληματισμού»

Στην ανακοίνωσή του, ο Σωκράτης Αλειφτήρας ξεκαθαρίζει ότι η απόφαση δεν ήταν αιφνιδιαστική.

Όπως αναφέρει, είχε προηγηθεί μια περίοδος αρκετών μηνών κατά την οποία προβληματιζόταν έντονα για την παρουσία και τη συνέχισή του στο κόμμα.

Χαρακτηρίζει την αποχώρησή του «συνειδητή απόφαση», την οποία συνδέει με την επιθυμία του να παραμείνει πιστός στις προσωπικές του αρχές και αξίες.

Η συγκεκριμένη διατύπωση αφήνει σαφείς πολιτικές αιχμές, χωρίς ωστόσο ο ίδιος να προχωρά σε δημόσια σύγκρουση με την ηγεσία της Πλεύσης Ελευθερίας.

Δεν αποκαλύπτει τους λόγους της παραίτησης

Ο Σωκράτης Αλειφτήρας επιλέγει, τουλάχιστον προς το παρόν, να μη δημοσιοποιήσει τι ακριβώς προκάλεσε τη ρήξη.

Όπως αναφέρει, δεν θεωρεί ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να αναπτύξει δημόσια τους λόγους της αποχώρησής του, σημειώνοντας ωστόσο ότι τους εξήγησε προσωπικά στη Ζωή Κωνσταντοπούλου «με ειλικρίνεια, σεβασμό και υπευθυνότητα».

Έτσι, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα για το τι μεσολάβησε τους τελευταίους μήνες και οδήγησε ένα στέλεχος με κεντρικό ρόλο στην αγροτική πολιτική του κόμματος στην έξοδο.