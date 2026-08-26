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Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ, Κριστιάνο Ρονάλντο, έγινε αλλαγή από τον Άγγελο Ποστέκογλου και κατά την αποχώρησή του από τον αγωνιστικό χώρο για την ανάπαυλα, ο πέντε φορές κάτοχος της Χρυσής Μπάλας καταγράφηκε από τις τηλεοπτικές κάμερες εμφανώς εκνευρισμένος από την κατάσταση.

Ο Πορτογάλος έκανε χαρακτηριστικές χειρονομίες καθώς κατευθυνόταν προς τα αποδυτήρια, ενώ παράλληλα έβγαλε το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

«Είμαι εδώ για να βοηθήσω την ομάδα με βάση αυτά που βλέπω και όλοι γνωρίζουν ότι ο Ρονάλντο δεν έχει αγωνιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έκανε εξαιρετική εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο και επιλέξαμε μια διαφορετική προσέγγιση», τόνισε, στις δηλώσεις του, ο προπονητής της Αλ Νασρ, Άγγελος Ποστέκογλου.

Ωστόσο, η επιλογή του Ελληνοαυστραλού προπονητή να αντικαταστήσει τον Κριστιάνο στο ημίχρονο δικαιώθηκε, καθώς ο πρώην άσος της Λίβερπουλ, Σαντιό Μανέ μείωσε σε 2-1 στο 74ο λεπτό και μόλις τρία λεπτά αργότερα, ο Αμπντουλελάχ Αλ-Αμρί ισοφάρισε σε 2-2.

Και η μεγάλη ανατροπή ολοκληρώθηκε στο 91ο λεπτό, όταν ο Μανέ βρέθηκε τετ α τετ με τον τερματοφύλακα έπειτα από κάθετη πάσα και σκόραρε για το 3-2, χαρίζοντας μια απρόσμενη νίκη στην πρωτοπόρο του πρωταθλήματος.