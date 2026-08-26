Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ, Κριστιάνο Ρονάλντο, έγινε αλλαγή από τον Άγγελο Ποστέκογλου και κατά την αποχώρησή του από τον αγωνιστικό χώρο για την ανάπαυλα, ο πέντε φορές κάτοχος της Χρυσής Μπάλας καταγράφηκε από τις τηλεοπτικές κάμερες εμφανώς εκνευρισμένος από την κατάσταση.

Ο Πορτογάλος έκανε χαρακτηριστικές χειρονομίες καθώς κατευθυνόταν προς τα αποδυτήρια, ενώ παράλληλα έβγαλε το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Ronaldo wasn’t happy at HT prior to being subbed by Postecoglou, with Al-Nassr down 2-0.



10-man Al-Nassr won 3-2.



Ange: “Everyone knows Ronaldo hasn’t played in a long time. He performed exceptionally well in first half & we opted for a diff approach” pic.twitter.com/bsNiN7Pfuh — Sacha Pisani (@Sachk0) August 25, 2026

«Είμαι εδώ για να βοηθήσω την ομάδα με βάση αυτά που βλέπω και όλοι γνωρίζουν ότι ο Ρονάλντο δεν έχει αγωνιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έκανε εξαιρετική εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο και επιλέξαμε μια διαφορετική προσέγγιση», τόνισε, στις δηλώσεις του, ο προπονητής της Αλ Νασρ, Άγγελος Ποστέκογλου.

Ωστόσο, η επιλογή του Ελληνοαυστραλού προπονητή να αντικαταστήσει τον Κριστιάνο στο ημίχρονο δικαιώθηκε, καθώς ο πρώην άσος της Λίβερπουλ, Σαντιό Μανέ μείωσε σε 2-1 στο 74ο λεπτό και μόλις τρία λεπτά αργότερα, ο Αμπντουλελάχ Αλ-Αμρί ισοφάρισε σε 2-2.

Και η μεγάλη ανατροπή ολοκληρώθηκε στο 91ο λεπτό, όταν ο Μανέ βρέθηκε τετ α τετ με τον τερματοφύλακα έπειτα από κάθετη πάσα και σκόραρε για το 3-2, χαρίζοντας μια απρόσμενη νίκη στην πρωτοπόρο του πρωταθλήματος.