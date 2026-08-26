Μια συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια βραδινής εξόδου της Δέσποινας Βανδή και του Βασίλη Μπισμπίκη, όταν του αφιέρωσε τη μεγάλη επιτυχία «Δεν ξέρω πόσο σ’ αγαπώ» της Βίκυς Μοσχολιού.

Η τραγουδίστρια, όπως φαίνεται σε βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok, παίρνει το μικρόφωνο και με τη συνοδεία της ορχήστρας ξεκινά ερμηνεύει.

Μάλιστα, όταν έφτασε στους στίχους «Ήταν μια σπίθα στην αρχή και μιας βροχής ψιχάλα», η τραγουδίστρια έδειξε τον σύντροφό της, κάνοντας ξεκάθαρο σε ποιον απευθυνόταν η αφιέρωση.