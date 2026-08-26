Η είδηση του θανάτου της Ντόλι Πάρτον προκάλεσε συγκίνηση και στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα των ΗΠΑ, για την οποία η εμβληματική τραγουδίστρια αποτέλεσε διαχρονικά σύμβολο ελευθερίας και αποδοχής. Στην Ουάσινγκτον, μέλη της κοινότητας τίμησαν τη μνήμη της, με την Κάμερον Όστιν να εμφανίζεται σε μπαρ φορώντας καπέλο και καουμπόικες μπότες, εμπνευσμένα από την ίδια την καλλιτέχνιδα.

«Δεν μεγάλωσα ακούγοντας τα ινδάλματα που θα περίμεναν οι άνθρωποι, αλλά εκείνη, εκείνη ήταν από την αρχή δίπλα μου», δήλωσε στο AFP η 28χρονη με καταγωγή από το Τενεσί – όπως και η ίδια η Ντόλι Πάρτον.

Η διαδρομή και το στιλ της βασίλισσας της country μουσικής την κατέστησαν από την αρχή ίνδαλμα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, έναν ρόλο που με προθυμία ασπάστηκε η ίδια.

Το 2012, η Ντόλι Πάρτον, η οποία ήταν επίσης εξαιρετικά δημοφιλής στους πιο συντηρητικούς κύκλους, αποκάλυψε ότι είχε συμμετάσχει κρυφά σε έναν διαγωνισμό drag queen ως «σωσία της» και… είχε χάσει.

«Μπήκα στην ουρά, περπάτησα πάνω στη σκηνή και με πέρασαν για νεαρό ομοφυλόφιλο. Εγώ ήμουν αυτή που εισέπραξα το λιγότερο χειροκρότημα. Μέσα μου πέθανα στα γέλια. Αν δεν ήμουν κορίτσι, θα ήμουν drag queen», δήλωσε στο ABC News το 2012.

«Μας έκανε να προσδοκούμε κάτι πολύ θετικό»

Το 2019, σε μια άλλη τηλεοπτική εκπομπή, άλλαξε τους στίχους του επιτυχημένου τραγουδιού της «Jolene» σε «Drag queen, drag queen». Τέσσερα χρόνια αργότερα, μίλησε υπέρ της απόσυρσης ενός νομοσχεδίου που ποινικοποιούσε τις drag παραστάσεις στο Τέξας.

Για την Κάμερον Όστιν, η Ντόλι Πάρτον έπαιξε απελευθερωτικό ρόλο για πολλά ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα.

«Για πολλούς από εμάς που έχουμε οικογένειες με τις οποίες δεν έχουμε απαραίτητα τις καλύτερες σχέσεις, επειδή είναι από τον Νότο και είναι συντηρητικές ή θρησκευόμενες, το γεγονός ότι κάποιος μπορεί να προέρχεται από το ίδιο υπόβαθρο και να είναι ανοιχτόμυαλος, μας κάνει να προσδοκούμε κάτι πολύ θετικό», εκμυστηρεύεται η νεαρή γυναίκα.

Το 1991, η Ντόλι Πάρτον μάλιστα ονόμασε ένα τραγούδι «Οικογένεια», στο οποίο υποστήριζε την κοινότητα των ομοφυλοφίλων, η οποία είχε στιγματιστεί από την επιδημία του AIDS.

Οι αναφορές στη Βίβλο

Η Ντόλι Πάρτον, η οποία κατά τα άλλα απέφευγε να πάρει οποιαδήποτε πολιτική θέση, ανέλαβε πλήρως την ευθύνη για τον σκοπό των ΛΟΑΤΚΙ+ χωρίς να διστάσει να αναφερθεί στη Βίβλο.

«Οι άνθρωποι είναι αυτό που είναι και εγώ δεν είμαι Θεός, δεν είμαι κριτής. Υποτίθεται ότι πρέπει να αγαπάμε αλλήλους για αυτό που είμαστε και για το ποιοι είμαστε», τόνισε.

«Πάντα ήμουν αποδεκτή από την ομοφυλοφιλική κοινότητα, επειδή απλώς τους αποδέχομαι», κατέληξε η τραγουδίστρια.

Για τη Ναντίν Χαμπς, συγγραφέα του βιβλίου «Rednecks, Queers, and Country Music» και καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, αυτή η πίστη στην αγάπη για τον πλησίον σφυρηλατήθηκε από τη θρησκευτική ανατροφή της τραγουδίστριας. Ο παππούς της ήταν Πεντηκοστιανός πάστορας.

«Η Ντόλι έδειξε ότι ήταν δυνατό όχι μόνο να αγαπάς και να αποδέχεσαι τους άλλους και τον εαυτό σου, αλλά και να το κάνεις αυτό μέσα σε ένα βαθιά χριστιανικό πλαίσιο», δήλωσε η ερευνήτρια στο AFP.

«Είναι μια ντίβα», σχολιάζει η Μπριζίτ Μπάντιτ, μια 34χρονη drag queen που ζει στο Όστιν του Τέξας, η οποία επιθυμεί να αναφέρεται μόνο με το καλλιτεχνικό της όνομα.

«Ελπίζω ο κόσμος να αφιερώσει ένα λεπτό για να ακούσει το μήνυμά της και να εμπνευστεί λίγο περισσότερο από την Ντόλι», πρόσθεσε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.