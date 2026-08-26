Μια συγκινητική ανάρτηση στην οποία αναφέρεται στη μητέρα του έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο ηθοποιός και σκηνοθέτης, Σωκράτης Αλαφούζος, ο οποίος πόζαρε αγκαλιά με την κόρη του.

Όπως αποκάλυψε, άδειασε το σπίτι της μητέρας του και παρέδωσε τα κλειδιά του σπιτιού της στον ιδιοκτήτη μετά από 29 χρόνια, ενώ εξήγησε πως πλέον δεν έχει μείνει κανείς στην Αθήνα να τον περιμένει.

«Πόσα η καρδιά να ζήσει σε μια μέρα… Το πρωί να μεταφέρεις τα τελευταία πράγματα από το σπίτι που έζησε η μανούλα σου για 29 χρόνια, άδειο πια, μα γεμάτο αναμνήσεις, σκέψεις και αγάπη. Το μεσημέρι να παραδώσεις τα κλειδιά στον ιδιοκτήτη, την πόρτα εκείνη να διαβείς για τελευταία φορά, χωρίς να ακούσεις “στο καλό παιδάκι μου, η Παναγίτσα να σε φυλάει”. Σ’ αγαπώ μανούλα μου, θα πω και η αγκαλιά σφιχτή και μέσα μου ο φόβος μήπως είναι η τελευταία φορά… Νωρίς το απόγευμα θα τρέξω εκεί που την ίδια αγάπη δίνω και παίρνω, στο παιδί μου… στην κόρη μου. Η καρδιά σε οδηγεί σ’ αυτή τη μοναδικά όμορφη διαδρομή προς την Επίδαυρο… για να βρεθώ στον κόσμο που από νωρίς επέλεξα να εκφραστώ… στο θέατρο, που θα χαϊδέψει την καρδιά και το μυαλό θα πάει μακριά. Ένα χαμόγελο θα γεννηθεί, μια φωτογραφία, μια στιγμή. Μετά από 4 ώρες σαν όνειρο θα φαίνεται… στο αεροδρόμιο με την κόρη σου… στις 6 το πρωί θα πετάξετε μακριά… δεν έχω κάποιον να με περιμένει πίσω στην Αθήνα πια… ένα σπίτι, μια ζεστή αγκαλιά… μα την αγάπη θα έχω πάντα στην καρδιά… εκεί που το σπίτι μου είναι μαζί μου παντοτινά», έγραψε.