Η Ντόλι Πάρτον κυκλοφόρησε τη μία επιτυχία μετά την άλλη κατά τη διάρκεια της θρυλικής καριέρας της και ορισμένα από τα τραγούδια της, όπως το «Jolene», ήταν εμπνευσμένα από πραγματικά περιστατικά της ζωής της.

Το «Jolene» κυκλοφόρησε το 1973 και αποτέλεσε το πρώτο single και το ομότιτλο τραγούδι του άλμπουμ της ίδιας χρονιάς. Σύντομα εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια τόσο της δισκογραφίας της Πάρτον όσο και της country μουσικής.

Το τραγούδι εντάχθηκε τελικά στο Grammy Hall of Fame και ήταν δύο φορές υποψήφιο για Grammy στην κατηγορία «Καλύτερη Γυναικεία Country Ερμηνεία»: αρχικά για την αυθεντική ηχογράφηση το 1975 και την επόμενη χρονιά για μια ζωντανή ηχογράφηση. Το 2024 κατέλαβε την 63η θέση στη λίστα του Rolling Stone με τα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Σχεδόν 53 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, το τραγούδι έχει διασκευαστεί σε διάφορες γλώσσες από περισσότερους από 30 καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων οι The White Stripes, Olivia Newton-John, Miley Cyrus και Mindy Smith. Η Beyoncé διασκεύασε επίσης το τραγούδι για το άλμπουμ της «Cowboy Carter» το 2024 και ζήτησε από την Πάρτον να συμμετάσχει στη διασκευή, με ένα interlude που είχε τον τίτλο «Dolly P.».

Η Πάρτον, η οποία πέθανε στις 25 Αυγούστου, είχε αποκαλύψει στο παρελθόν ότι η διάσημη μπαλάντα είχε «μια μικρή δόση αλήθειας» και αφορούσε μια γυναίκα που είχε ερωτευτεί τον αείμνηστο σύζυγό της, Καρλ Ντιν.

Ποια είναι η ιστορία πίσω από το διαχρονικό τραγούδι;

Αν και ο αείμνηστος σύζυγος της Ντόλι παρέμεινε για δεκαετίες μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αποτέλεσε την έμπνευση για ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια της, το «Jolene».

Η επιτυχία της τραγουδίστριας, που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1973, αφηγείται τη ζήλια μιας γυναίκας απέναντι στο ενδιαφέρον του συντρόφου της για μια άλλη γυναίκα. Ωστόσο, η «πραγματική» Jolene δεν προσπάθησε ποτέ να «πάρει» τον Ντιν. Αντίθετα, είχε ένα φλερτ μαζί του όταν τον εξυπηρετούσε στην τράπεζα.

«Το τραγούδι ήταν βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα», είχε πει η Πάρτον κατά τη διάρκεια του Glastonbury Festival το 2014. «Το έγραψα πριν από χρόνια, όταν ο σύζυγός μου περνούσε λίγο περισσότερο χρόνο με τη “Jolene” απ’ όσο πίστευα ότι έπρεπε».

«Εκείνη είχε ερωτευτεί τρομερά τον σύζυγό μου», είχε πει η Πάρτον στο NPR τον Οκτώβριο του 2008. «Και εκείνος απλώς λάτρευε να πηγαίνει στην τράπεζα, επειδή εκείνη του έδινε τόση προσοχή».

«Ήταν κατά κάποιον τρόπο ένα αστείο που κάναμε συνέχεια μεταξύ μας, του έλεγα: “Διάολε, περνάς πολύ χρόνο στην τράπεζα, δεν νομίζω ότι έχουμε τόσα χρήματα”. Οπότε, στην πραγματικότητα, είναι ένα εντελώς αθώο τραγούδι, παρόλο που ακούγεται σαν ένα τραγούδι που περιγράφει την απιστία».

Η Πάρτον είχε περιγράψει επίσης τη γυναίκα που είχε τραβήξει το ενδιαφέρον του συζύγου της, λέγοντας: «Είχε όλα όσα δεν είχα εγώ, όπως πόδια – ήταν ψηλή, περίπου 1,80. Και είχε όλα αυτά που δεν έχει κάποια μικρόσωμη, κοντούλα country τραγουδίστρια σαν κι εμένα. Οπότε, όσο όμορφη κι αν είναι μια γυναίκα, πάντα θα “απειλείται” από κάποιες… Πάντα απειλείσαι από άλλες γυναίκες, τελεία».

Παρά την ενόχλησή της για τον τρόπο με τον οποίο η υπάλληλος της τράπεζας φλέρταρε με τον Ντιν, η Πάρτον είχε ευχαριστήσει την «Jolene» κατά τη διάρκεια του Glastonbury Festival το 2014.

«Θέλω να ξέρετε ότι κάτι καλό μπορεί να προκύψει από οτιδήποτε. Αν δεν υπήρχε εκείνη η γυναίκα, δεν θα είχα γράψει ποτέ το “Jolene” και δεν θα είχα βγάλει όλα αυτά τα χρήματα. Οπότε, ευχαριστώ, “Jolene”».

Ποια ήταν όμως η πραγματική Jolene;

Παρότι το «Jolene» βασίστηκε σε μια πραγματική υπάλληλο τράπεζας, η Πάρτον είχε αποκαλύψει ότι αποφάσισε να χρησιμοποιήσει το όνομα μιας νεαρής θαυμάστριάς της.

«Ένα βράδυ ήμουν στη σκηνή και υπήρχε ένα πανέμορφο μικρό κορίτσι – πρέπει να ήταν περίπου 8 ετών τότε», είχε πει η Πάρτον στο NPR.

«Είχε υπέροχα κόκκινα μαλλιά, πανέμορφο δέρμα και υπέροχα πράσινα μάτια και με κοιτούσε με θαυμασμό κρατώντας ένα αυτόγραφο», συνέχισε, σύμφωνα με το People.com.

«Της είπα: “Λοιπόν, είσαι το πιο όμορφο κοριτσάκι που έχω δει ποτέ. Πώς σε λένε;” και μου απάντησε: “Jolene”. Της είπα εγώ τότε: “Jolene, Jolene, Jolene, Jolene… είναι πολύ όμορφο όνομα. Ακούγεται σαν τίτλος τραγουδιού. Θα γράψω ένα τραγούδι με αυτό το όνομα”».