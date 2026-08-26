Η Χο Τσι Μινχ, η θρυλική Σαϊγκόν, είναι μια πόλη που δεν κοιμάται ποτέ και μαγνητίζει τον επισκέπτη από το πρώτο δευτερόλεπτο. Στο μεγαλύτερο αστικό κέντρο του Βιετνάμ, το παρελθόν και το μέλλον συνυπάρχουν σε μια μοναδική, ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα.

Στις 2 Ιουλίου 1976 μετονομάστηκε σε Χο Τσι Μινχ, προς τιμή του προέδρου Χο Τσι Μινχ, εθνικού ήρωα των Βιετναμέζων. Είναι η μεγαλύτερη πόλη της χώρας, με πληθυσμό περίπου 10 εκατομμύρια ανθρώπους και ειδικά τα τελευταία χρόνια, έχει αναδειχθεί σε δημοφιλή τουριστικό προορισμό. Χωρίζεται σε 24 συνοικίες, με τις μισές να έχουν ονόματα και τις υπόλοιπες να είναι αριθμημένες. Οι πιο γνωστές είναι οι συνοικίες 1, 3 και 5, ενώ η «συνοικία 4» μέχρι και πριν κάποια χρόνια, ήταν απαγορευμένη ζώνη και οι ντόπιοι απέφευγαν να πουν ακόμα και το όνομά της.

Η πόλη που δεν κοιμάται ποτέ

Βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του ποταμού Σαϊγκόν. Είναι μεγάλο βιομηχανικό κέντρο, με ναυπηγεία και εργοστάσια υφαντουργίας, ειδών διατροφής, καπνού, ελαστικών, βυρσοδεψίας. Είναι επίσης ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα της νοτιοανατολικής Ασίας. Στην πόλη βρίσκονται πολλά μνημεία, μουσείο, πανεπιστήμιο και διάφορα άλλα κτίρια που αναδεικνύουν την πολιτιστική κληρονομιά και την αρχιτεκτονική από τη γαλλική αποικιοκρατία.

Η Χο Τσι Μινχ κερδίζει επάξια τον τίτλο της «πόλης που δεν κοιμάται ποτέ». Μόλις πέσει ο ήλιος, οι δρόμοι ζωντανεύουν με χιλιάδες μηχανάκια, ενώ οι ντόπιοι κατακλύζουν τα πάρκα και τα πεζοδρόμια για έναν μεταμεσονύκτιο παγωμένο καφέ. Από τον θορυβώδη και γεμάτο νέον φώτα πεζόδρομο Bùi Viện μέχρι τα εκλεπτυσμένα rooftop bars στην κορυφή των ουρανοξυστών, η πόλη σφύζει από ενέργεια όλο το 24ωρο, με υπαίθριους πάγκους να σερβίρουν αχνιστό Phở και Bánh mì μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Αν θελήσεις να ταξιδέψεις μέχρι τη Χο Τσι Μινχ για μια διαφορετική ταξιδιωτική εμπειρία, τότε έχε υπόψη σου πως δεν χρειάζεται να κουβαλάς μαζί σου μετρητά. Παντού, δέχονται χρεωστική κάρτα, διευκολύνοντας έτσι τους τουρίστες. Επίσης, σε κάθε γωνιά της πόλης, υπάρχει wifi, οπότε μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο ίντερνετ παντού. Οι ντόπιοι είναι πολύ φιλικοί κι εκδηλωτικοί με τους τουρίστες. Μπορείτε να φορέσετε ό,τι θέλετε, εκτός από τους ναούς που υπάρχει dress code, όπως συμβαίνει άλλωστε σε πολλούς ναούς και άλλων θρησκειών.

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