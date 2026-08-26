Λίγα χιλιόμετρα μακριά από την κοσμοπλημμυρισμένη και φημισμένη Βενετία, υπάρχει ένα μέρος, αδικημένο θα λέγαμε, που περιμένει να το ανακαλύψετε και να το εκτιμήσετε. Ο λόγος για το Τρεβίζο, γνωστό και ως «η μικρή Βενετία», μία γοητευτική καστροπολιτεία γεμάτη ρομαντικά κανάλια, μεσαιωνικά τείχη και ιτιές που αξίζει την προσοχή σας.

Χτισμένο στη συμβολή των ποταμών Botteniga και Sile, στη βορειοανατολική Ιταλία, το Τρεβίζο εκτός από τα πανέμορφα κανάλια, ξεχωρίζει και για τα καταπράσινα τοπία και αμπελώνες του. Ο επισκέπτης μπορεί να κάνει βαρκάδα στα κανάλια που διατρέχουν την πόλη και να σεργιανίσει στα δρομάκια με τα παμπάλαια διώροφα με τις καμάρες. Μάλιστα, το μικροσκοπικό κανάλι της Santa Maria dei Battuti είναι ιδανικό για ρομαντικές βόλτες. Η πόλη περιστοιχίζεται από βενετσιάνικα τείχη που χρονολογούνται από το 1515, ενώ η μαρμάρινη πύλη Πόρτα Σαν Τομάζο αποτελεί τη βόρεια είσοδο για την πόλη και είναι διακοσμημένη με ένα φτερωτό λιοντάρι. Αξίζει να επισκεφθεί κανείς τον Καθεδρικό Ναό Il Duomo που είναι αφιερωμένος στον Άγιο Πέτρο. Ο ναός του Αγίου Φραγκίσκου χρησιμοποιούνταν κάποτε από τα στρατεύματα του Ναπολέοντα ως στάβλος, ενώ ο ναός του Αγίου Νικολάου είναι χτισμένος σε γοτθικό ρυθμό με ενετικά στοιχεία του 13ου αιώνα.

Στην πλατεία του Αγίου Λεονάρδου βρίσκεται η παλιά αγορά της πόλης, ενώ η κεντρική πλατεία των Λόρδων φιλοξενεί δυο επιβλητικά παλάτια. Στην πλατεία Ρινάλντι βρίσκονται τα τρία παλάτια της οικογένειας Rinaldi, το πρώτο από τα οποία χτίστηκε τον 12ο αιώνα. Στην κεντρική πλατεία της πόλης (Piazza dei Signori) δεσπόζουν το Παλάτσο ντι Ποντεστά, το οποίο χτίστηκε τον 13ο αιώνα και στεγάζει τη Νομαρχία, καθώς και το Παλάτσο ντέι Τρετσέντο, που κατασκευάστηκε επίσης τον 13ο αιώνα και φιλοξενεί το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο εντυπωσιακός κήπος «Giardino Fenologico Alessandro Marcello» και οι Βοτανικοί Κήποι «Orto Botanico Conservativo Carlo Spegazzini» γεμίζουν χρώματα και αρώματα τον επισκέπτη.

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