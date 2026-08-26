Σε μια περίοδο κατά την οποία οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία παραμένουν σε κρίσιμο σημείο, το Κίεβο στρέφει το βλέμμα του και προς το Πεκίνο. Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δηλώνει ότι προσδοκά στενότερη συνεργασία με την Κίνα και έναν πιο ενεργό διπλωματικό ρόλο της, εκτιμώντας ότι η επιρροή του Πεκίνου μπορεί να συμβάλλει στην προσπάθεια για τον τερματισμό της ρωσικής επίθεσης.

«Εκτιμούμε το γεγονός ότι, κατά τη διάρκεια αυτών των 35 ετών, έχουμε οικοδομήσει σχέσεις με την Κίνα που βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό και στην πλήρη αναγνώριση των αξιών των λαών μας. Βασιζόμαστε στην περαιτέρω συνεργασία και στο ότι η Κίνα θα διαδραματίσει σημαντικό διπλωματικό ρόλο για να τερματιστεί ο πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της χώρας μας. Η ειρήνη μπορεί να αποτελέσει κοινό μας επίτευγμα», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.