Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τη ρεβάνς με τη Χράντετς Κράλοβε και ο Αχμέντ Τουμπά έμεινε εκτός αποστολής, καθώς θα παραχωρηθεί ως δανεικός στη Χάβρη.

Μετά το 2-2 στο ΟΑΚΑ, την περασμένη εβδομάδα, οι «πράσινοι» πρέπει να πάρουν τη νίκη στην Τσεχία για να προκριθούν στη League Phase του Europa Conference League και η προετοιμασία τους ολοκληρώθηκε με την προπόνηση της Τετάρτης (26/8).

Μετά το τέλος της, ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε την αποστολή για το ματς της Πέμπτης (27/8) και σε αυτή δεν βρίσκεται ο Τουμπά, ο οποίος δεν ήταν στις βασικές επιλογές του προπονητή και γι’ αυτό θα παραχωρηθεί ως δανεικός στη Χάβρη, με την οποία οι συζητήσεις έχουν προχωρήσει πολύ.

Εκτός αποστολής έμειναν και οι τραυματίες Ίνγκασον, Παντελίδης, Τσάπρας, όπως και ο ανέτοιμος Κρίστιανσεν, αλλά και ο Τσέριν που θα πάρει μεταγραφή στην Αλ Ουάχντα.

Στην αποστολή του Παναθηναϊκού είναι οι Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κάτρης, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Λάβδας, Καμαρά, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Μπινιάρης,Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Κυριόπουλος, Γκαρσία, Τετέι, Ραστόντερ και Ντέσερς.