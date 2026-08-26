Ο Trannos αποκάλυψε από την Πάρο ότι σκέφτεται να κάνει το επόμενο βήμα μακριά από τη μουσική, δηλώνοντας μπροστά στην κάμερα: «Εγώ κατεβαίνω στην πολιτική, έχω σοβαρευτεί, ψηφίστε με».

Ο τράπερ βρέθηκε σε γνωστό κατάστημα στη Νάουσα της Πάρου, όπου πραγματοποιήθηκε η γιορτή για την κυκλοφορία του νέου τραγουδιού «Mood» του N.N.N. (No Name Needed). Στο ίδιο τραπέζι βρέθηκαν καλλιτέχνες και πρόσωπα από τα social media, ενώ ο Trannos μίλησε στην κάμερα του Mykonos Live TV και στον δημοσιογράφο Νίκο Κουρούμαλο.

Αναφερόμενος στον N.N.N., ο Trannos μίλησε με θερμά λόγια για τη μέχρι τώρα πορεία του, εξηγώντας και τον λόγο της παρουσίας του στην Πάρο.

«Είναι πολύ ταλαντούχο παιδί, ανερχόμενο Έχω έρθει για πάρτη του στην Πάρο. Τα σπάμε μαζί. Ήρθε στον χώρο για να κάνει χαμό και για να μείνει», είπε.

Η συζήτηση, ωστόσο, πήρε διαφορετική τροπή όταν τέθηκε το ερώτημα για το τι ετοιμάζει ο ίδιος για το επόμενο διάστημα.

Η απάντηση του Trannos ήταν σύντομη και άμεση, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής πολιτικής παρουσίας.

«Εγώ κατεβαίνω στην πολιτική, έχω σοβαρευτεί, ψηφίστε με», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Δεν διευκρίνισε εάν πρόκειται για πραγματική πρόθεση ή για μια αυθόρμητη τοποθέτηση στο πλαίσιο της συζήτησης. Στην ίδια συνέντευξη, πάντως, έκανε γνωστό ότι η μουσική του θα κινηθεί σε διαφορετική κατεύθυνση το επόμενο διάστημα.

Ο Trannos ανακοίνωσε ότι οι νέες κυκλοφορίες του δεν θα επικεντρωθούν σε συνεργασίες με άλλους ράπερ, αλλά σε συμπράξεις με καλλιτέχνες του λαϊκού τραγουδιού.

«Θα βγάλω τραγούδι με λαϊκούς τη φετινή χρονιά και όχι με ράπερς. Θα βγάλω πολλά τραγούδια μόνο με λαϊκούς τραγουδιστές».