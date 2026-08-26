Στους νέους σταθμούς της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά βρέθηκε το Newsbeast, λίγες ώρες πριν από τα εγκαίνια και την παράδοση του έργου στο επιβατικό κοινό.

Η νέα επέκταση, που τίθεται σε λειτουργία την Πέμπτη 27 Αυγούστου, προσθέτει πέντε σταθμούς στο δίκτυο: Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα, δημιουργώντας μια νέα σύνδεση της ανατολικής Θεσσαλονίκης με το κέντρο της πόλης.

Με την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης, το Μετρό Θεσσαλονίκης θα διαθέτει συνολικά 18 υπόγειους σταθμούς, 13 στη βασική γραμμή και πέντε στο νέο τμήμα προς την Καλαμαριά.

Από τη Μίκρα στο κέντρο σε περίπου 15 λεπτά

Η επέκταση καλύπτει περίπου 4,8 χιλιόμετρα και αναμένεται να αλλάξει σημαντικά τις καθημερινές μετακινήσεις στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Ο χρόνος διαδρομής από τη Μίκρα έως το κέντρο υπολογίζεται περίπου στα 15 λεπτά, ενώ η απόσταση μέχρι τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό αναμένεται να καλύπτεται σε περίπου 24 έως 26 λεπτά.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, στο πλαίσιο της σημερινής ξενάγησης στους νέους σταθμούς, αναμένεται μείωση των οχημάτων που κατευθύνονται καθημερινά προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης κατά 13.000 έως 15.000 και αύξηση της επιβατικής κίνησης του Μετρό κατά περίπου 60.000 επιβάτες ημερησίως.

«Όλοι αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι αυτό για την καθημερινότητα των πολιτών και των επισκεπτών της Θεσσαλονίκης», τόνισε ο κ. Δήμας.

O υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για θέματα Υποδομών, Νίκος Ταχιάος, μιλώντας για την πορεία του έργου, δήλωσε: «Σε λιγότερο από έναν μήνα από σήμερα συμπληρώνω επτά χρόνια που ασχολούμαι καθημερινά με το Μετρό και ειδικά με αυτό της Θεσσαλονίκης. Έχω παρακολουθήσει όλη αυτή την περιπέτεια και από παλιότερα.

Το Μετρό της Καλαμαριάς δημοπρατήθηκε στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας, σε δύσκολα χρόνια. Με βάση τα τότε δεδομένα, η επιλογή της μίας σύμβασης, που αφορούσε κυρίως τα έργα πολιτικού μηχανικού, ήταν η σωστή. Το ζητούμενο είναι να «απλώνεις το πάπλωμά σου» μέχρι εκεί που μπορείς να φτάσεις, αξιοποιώντας τα χρηματοδοτικά εργαλεία που διαθέτεις.

Το 2019 παραλάβαμε ένα έργο με πολλές εκκρεμότητες. Χρειάστηκε να δημοπρατηθούν ακόμη πέντε επιμέρους τμήματα του έργου, κυρίως προμήθειες, συμπεριλαμβανομένων των 15 επιπλέον συρμών που ήταν απαραίτητοι για τη λειτουργία της Καλαμαριάς. Το δύσκολο ήταν να συνδυαστούν όλες αυτές οι συμβάσεις. Αυτό το κατάφεραν η Ελληνικό Μετρό, η κατασκευάστρια εταιρεία και όλοι οι ανάδοχοι.

Αξίζει ιδιαίτερη αναφορά στην ΑΚΤΩΡ, στη Hitachi και στην THEMA, η οποία αναλαμβάνει πλέον τη λειτουργία του Μετρό και τους οποίους θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά.

Η λειτουργία του νέου κλάδου ενσωματώνεται στο αυτόματο σύστημα του Μετρό Θεσσαλονίκης, με τους συρμούς να κατανέμονται μεταξύ της Καλαμαριάς και της Νέας Ελβετίας. Στον βασικό κορμό του δικτύου η συχνότητα των δρομολογίων αναμένεται, σε πλήρη λειτουργία, να διαμορφώνεται περίπου στα τρία λεπτά.

Η επέκταση αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα βήματα για την ανάπτυξη του Μετρό πέρα από τον αρχικό του άξονα, καθώς φέρνει για πρώτη φορά περιοχές της Καλαμαριάς σε άμεση σύνδεση με το κέντρο μέσω σταθερής τροχιάς.

Παράλληλα, το νέο δίκτυο εξυπηρετεί σημεία και χρήσεις υπερτοπικού χαρακτήρα, όπως τη Νομαρχία, το Κέντρο Πολιτισμού Θεσσαλονίκης, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το εμπορικό και διοικητικό κέντρο του Δήμου Καλαμαριάς και το Αθλητικό Κέντρο της Μίκρας, ενώ φέρνει πιο κοντά και τη μετεπιβίβαση από και προς το αεροδρόμιο

Το επόμενο μεγάλο μέτωπο στρέφεται προς τη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη, με τον σχεδιασμό να αφορά περιοχές όπως η Σταυρούπολη, οι Αμπελόκηποι, η Μενεμένη, το Κορδελιό και ο Εύοσμος.