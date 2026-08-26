Η κλήρωση για τη League Phase του Champions League θα γίνει την Πέμπτη (27/8) και η Λίβερπουλ φρόντισε να υπενθυμίσει σε όλους ότι δεν γίνεται να παίξει με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Άνφιλντ.

Οι δύο ομάδες είναι ήδη στη League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης και περιμένουν τα παιχνίδια της Τετάρτης (26/8) στα προκριματικά, ώστε να γίνουν γνωστές όλες οι ομάδες που θα συμμετέχουν στην κλήρωση.

Μια κλήρωση, για την οποία είναι ήδη γνωστό το εξής: Αποκλείεται η Λίβερπουλ να κληθεί να αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Άνφιλντ. Ο λόγος είναι ο κανονισμός της UEFA που αναφέρει ότι δεν γίνεται να διεξαχθεί τρεις συνεχόμενες σεζόν το ίδιο παιχνίδι στην ίδια φάση του θεσμού.

Οι «κόκκινοι» είχαν υποδεχθεί τη «βασίλισσα» τόσο το 2024-25 όσο και το 2025-26, οπότε αν η κληρωτίδα τούς φέρει αντιμέτωπους και φέτος, το παιχνίδι θα πρέπει να γίνει στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου και όχι στο Άνφιλντ.