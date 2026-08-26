Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ επέστρεψαν στη Βρετανία μαζί με τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ, έξι χρόνια μετά την αποχώρησή τους από τη χώρα. Η οικογένεια έφτασε με ιδιωτική πτήση στο αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ, σε μια επιστροφή που είχε προαναγγελθεί τις προηγούμενες ημέρες, αλλά μέχρι την τελευταία στιγμή παρέμενε χωρίς επίσημη επιβεβαίωση από τους ίδιους.

Η άφιξη έγινε σε μια περίοδο κατά την οποία η προσοχή στρέφεται κυρίως στο πώς θα οργανωθεί η καθημερινότητα των δύο παιδιών. Ο Άρτσι και η Λίλιμπετ πρόκειται να φοιτήσουν σε βρετανικό σχολείο από τον Σεπτέμβριο, ενώ η οικογένεια αναζητά μια νέα ισορροπία ανάμεσα στη ζωή στη Βρετανία και τη βάση που εξακολουθεί να διατηρεί στην Καλιφόρνια.

Το σχολείο των παιδιών και η νέα βάση

Το εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο θα φοιτήσουν τα δύο παιδιά δεν έχει γίνει γνωστό. Η επιλογή κρατείται μακριά από τη δημοσιότητα για λόγους ασφαλείας, ενώ έχει γίνει γνωστό ότι το σχολείο βρίσκεται κοντά στην κατοικία που θα χρησιμοποιεί η οικογένεια στη Βρετανία.

Ο Άρτσι, 7 ετών, αναμένεται να φοιτήσει στην τρίτη τάξη, ενώ η 5χρονη Λίλιμπετ θα ξεκινήσει την πρώτη. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για ημερήσιο και μικτό σχολείο, αντί για οικοτροφείο.

Η νέα κατοικία της οικογένειας δεν έχει επίσης αποκαλυφθεί. Τα Cotswolds έχουν αναφερθεί ως πιθανή περιοχή για τη βρετανική τους βάση, σε ιδιωτικό ακίνητο μακριά από το Λονδίνο.

Η επιστροφή, πάντως, δεν σημαίνει ότι οι Σάσεξ εγκαταλείπουν την Καλιφόρνια. Το σπίτι τους στο Μοντεσίτο παραμένει μέρος της ζωής τους και η βρετανική παρουσία τους διαμορφώνεται ως ένα νέο, παράλληλο κεφάλαιο.

Η άφιξη στο Μπέρμιγχαμ και όσα είχαν προηγηθεί

Η είδηση της επιστροφής έγινε γνωστή μέσα από βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Το BBC μετέδωσε ότι ο Χάρι και η Μέγκαν θα ταξίδευαν από την Καλιφόρνια με ιδιωτικό αεροσκάφος, ενώ λίγο αργότερα επιβεβαιώθηκε η προσγείωση στο Μπέρμιγχαμ.

Η επιλογή του αεροδρομίου έχει πρακτική σημασία, καθώς βρίσκεται σε σχετικά μικρή απόσταση από τα Cotswolds, την περιοχή που έχει συνδεθεί με τα σχέδια της οικογένειας για τη βρετανική της κατοικία.

Όταν ζητήθηκε σχόλιο από εκπρόσωπο του ζευγαριού, η απάντηση ήταν σύντομη: «Δεν είναι κάτι για το οποίο πρόκειται να κάνουμε σχόλιο».

Λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 16 Αυγούστου, ο Χάρι είχε ενημερώσει προσωπικά τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο, για την επικείμενη επιστροφή.

Η εξέλιξη ήρθε μετά από εβδομάδες δημοσιευμάτων σχετικά με την πρόθεση της οικογένειας να περάσει περισσότερο χρόνο στη Βρετανία.

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα πριν από την επιστροφή

Υπάρχει όμως ένα άλλο στοιχείο της φετινής επίσκεψης στη Βρετανία που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Τον Ιούλιο, ο Χάρι, η Μέγκαν και τα δύο παιδιά τους βρέθηκαν στο Άλθορπ, την οικογενειακή έπαυλη των Σπένσερ στο Νορθάμπτονσιρ, όπου μεγάλωσε η πριγκίπισσα Νταϊάνα και όπου βρίσκεται ο τάφος της.

Η οικογένεια είχε προσκληθεί από τον Τσαρλς Σπένσερ, αδελφό της Νταϊάνα. Για τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ ήταν η πρώτη επίσκεψη στο συγκεκριμένο κτήμα, έναν χώρο που συνδέεται άμεσα με την παιδική ηλικία της γιαγιάς τους.

Μία από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε η Μέγκαν τράβηξε ιδιαίτερα την προσοχή. Ο Χάρι και ο Άρτσι εμφανίζονται να περπατούν κρατώντας λουλούδια, ενώ πίσω τους βρίσκεται η Λίλιμπετ.

Ο τάφος της Νταϊάνα βρίσκεται σε μικρό νησί στη λίμνη του κτήματος και πολλοί βασιλικοί παρατηρητές σημειώνουν σήμερα ότι με εκείνη την επίσκεψή του το ζευγάρι, ήθελε να πάρει την «ευχή» της πριγκίπισσας Νταϊάνας.

Η συνάντηση με τον Κάρολο

Το ταξίδι του Ιουλίου είχε και μια δεύτερη οικογενειακή διάσταση. Ο Χάρι συναντήθηκε με τον πατέρα του, ενώ ο Κάρολος είχε την ευκαιρία να περάσει χρόνο με τα εγγόνια του.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας και δεν συνοδεύτηκε από επίσημες φωτογραφίες.

Η επαφή με τον βασιλιά Κάρολο έχει ιδιαίτερη σημασία για τον Χάρι, καθώς οι σχέσεις τους είχαν επιβαρυνθεί σημαντικά μετά την αποχώρηση των Σάσεξ από τα επίσημα καθήκοντα.

Διαφορετική παραμένει η κατάσταση ανάμεσα στον Χάρι και τον πρίγκιπα Ουίλιαμ. Οι δύο αδελφοί δεν έχουν αποκαταστήσει τη σχέση τους και δεν υπήρξε συνάντηση των οικογενειών τους κατά την πρόσφατη επίσκεψη.

Οι Χάρι και Μέγκαν, άλλωστε, δεν έχουν βρεθεί μαζί με τον Ουίλιαμ και την Κέιτ σε βρετανικό έδαφος από την περίοδο του θανάτου της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄το 2022.

Δεν επιστρέφουν στα βασιλικά καθήκοντα

Παρά την επιστροφή τους, ο Χάρι και η Μέγκαν δεν επανέρχονται ως εργαζόμενα μέλη της μοναρχίας.

Η απόφαση του 2020 παραμένει σε ισχύ και οι δύο τους συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται ως ιδιώτες. Ο Χάρι διατηρεί τις φιλανθρωπικές του δραστηριότητες και τη σύνδεσή του με τους Invictus Games, ενώ η Μέγκαν συνεχίζει τα δικά της επαγγελματικά εγχειρήματα.

Η διαφορά τώρα είναι ότι τα παιδιά τους θα έχουν για πρώτη φορά μια σταθερότερη καθημερινή σχέση με τη χώρα όπου μεγάλωσε ο πατέρας τους.