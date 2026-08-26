Η Ντόλι Πάρτον πέθανε στις 25 Αυγούστου 2026 σε ηλικία 80 ετών, αφήνοντας πίσω της όχι μόνο έναν τεράστιο μουσικό κατάλογο, αλλά και μια επιχειρηματική αυτοκρατορία που περιλαμβάνει τη Dollywood, δικαιώματα τραγουδιών και σημαντικές επενδύσεις. Το ερώτημα που τίθεται πλέον είναι τι θα απογίνει η περιουσία της και ποιοι θα είναι οι κληρονόμοι.

Η απάντηση, προς το παρόν, δεν βρίσκεται σε κάποιο δημόσιο έγγραφο. Η διαθήκη της Ντόλι Πάρτον δεν έχει δημοσιοποιηθεί και επομένως δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη εικόνα για το ποιος ή ποιοι θα λάβουν τα περιουσιακά της στοιχεία.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι η Πάρτον δεν είχε παιδιά. Ο σύζυγός της, Καρλ Ντιν, με τον οποίο ήταν παντρεμένη σχεδόν έξι δεκαετίες, πέθανε τον Μάρτιο του 2025, σε ηλικία 82 ετών.

Η περιουσία που άφησε πίσω της

Οι εκτιμήσεις για την αξία της περιουσίας της Ντόλι Πάρτον διαφέρουν σημαντικά και υπολογίζεται μεταξύ 450 και 650 εκατομμυρίων δολαρίων.

Και η περιουσία της δεν περιορίζεται σε μετρητά ή ακίνητα. Στο μεγαλύτερο κομμάτι της περιλαμβάνονται μουσικά δικαιώματα, επιχειρηματικές συμμετοχές και περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με την καριέρα της.

Η ίδια είχε καταφέρει να μετατρέψει το όνομά της σε ένα ιδιαίτερα ισχυρό επιχειρηματικό brand. Η Dollywood, το θεματικό πάρκο στο Τενεσί που συνδέθηκε στενά με την ίδια, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία της επιχειρηματικής της δραστηριότητας.

Δεν υπάρχει ακόμη ξεκάθαρη απάντηση για τους κληρονόμους

Το γεγονός ότι η Πάρτον δεν είχε παιδιά δεν σημαίνει ότι η περιουσία της περνά αυτομάτως σε έναν συγκεκριμένο συγγενή.

Αν δεν υπάρχει έγκυρη διαθήκη ή άλλος νομικός σχεδιασμός, τότε ενεργοποιούνται οι κανόνες κληρονομικής διαδοχής της πολιτείας του Τενεσί. Σε μια τέτοια περίπτωση, η περιουσία μπορεί να κατευθυνθεί προς συγγενείς που προβλέπει η νομοθεσία. Όμως στην περίπτωση της Πάρτον δεν είναι γνωστό αν υπάρχει ιδιωτική διαθήκη ή άλλη νομική δομή που να καθορίζει διαφορετικά τη διανομή.

Και εδώ βρίσκεται μία σημαντική λεπτομέρεια: η Πάρτον είχε μια ιδιαίτερα μεγάλη οικογένεια. Ήταν ένα από τα 12 παιδιά της οικογένειας Πάρτον και διατηρούσε στενούς δεσμούς με τα αδέλφια, τα ανίψια και τα ανιψιά της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τα ανίψια της είναι οι κληρονόμοι της. Μέχρι να δημοσιοποιηθούν τα σχετικά έγγραφα, οποιοδήποτε όνομα παρουσιάζεται ως βέβαιος κληρονόμος θα ήταν εικασία.

Τι έδειξε η διαθήκη του Καρλ Ντιν

Υπάρχει, ωστόσο, ένα ενδιαφέρον προηγούμενο από την οικογένεια. Μετά τον θάνατο του Καρλ Ντιν, το 2025, δημοσιοποιήθηκαν στοιχεία από τη διαθήκη του. Ο Ντιν είχε υπογράψει τη διαθήκη του το 2013 και είχε ορίσει τη Ντόλι Πάρτον ως μοναδική δικαιούχο του trust που περιλάμβανε την περιουσία του.

Στο ίδιο έγγραφο γινόταν αναφορά στα ανίψια και των δύο πλευρών της οικογένειας. Προβλεπόταν επίσης η τύχη προσωπικών αντικειμένων, όπως αυτοκίνητα, έπιπλα, έργα τέχνης και αντικείμενα που συνδέονταν με τη μουσική καριέρα της Πάρτον.

Η διαθήκη του Ντιν, όμως, δεν αποτελεί απάντηση για το ποιος κληρονομεί σήμερα την περιουσία της Ντόλι Πάρτον.

Η Ντόλι Πάρτον και η επιλογή να μην αποκτήσει παιδιά

Η απουσία παιδιών από τη ζωή της Πάρτον ήταν κάτι για το οποίο η ίδια είχε μιλήσει αρκετές φορές.

Με τον Καρλ Ντιν δεν απέκτησαν παιδιά, ενώ η ίδια είχε εξηγήσει ότι η ζωή χωρίς δικά της παιδιά της έδωσε μεγαλύτερη ελευθερία να αφοσιωθεί στη μουσική και στις δραστηριότητές της. Παράλληλα, είχε ιδιαίτερα στενή σχέση με τα ανίψια της.

Η σχέση της με τα παιδιά πήρε διαφορετική μορφή μέσα από τη φιλανθρωπική της δράση. Η Imagination Library, που δημιούργησε το 1995, έχει προσφέρει εκατοντάδες εκατομμύρια βιβλία σε παιδιά σε διάφορες χώρες.

Έτσι, ένα σημαντικό μέρος της περιουσίας και της δραστηριότητάς της έχει ήδη συνδεθεί με οργανισμούς που μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν ανεξάρτητα από την ίδια.

Το μεγάλο ερώτημα για τη Dollywood και τα μουσικά δικαιώματα

Το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της κληρονομιάς της Πάρτον δεν αφορά μόνο το ποσό που βρίσκεται στους τραπεζικούς λογαριασμούς της.

Υπάρχουν τα δικαιώματα των τραγουδιών της, η συμμετοχή της στη Dollywood και μια σειρά από επιχειρηματικά περιουσιακά στοιχεία. Η μεταβίβαση αυτών δεν είναι απαραίτητα μια απλή διαδικασία που οδηγεί από τη μία ημέρα στην άλλη σε έναν νέο ιδιοκτήτη. Μπορεί να εξαρτάται από εταιρικές συμφωνίες, trusts και άλλα νομικά έγγραφα. Ωστόσο θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι σημαντικό κομμάτι των τραπεζικών της λογαριασμών και της ακίνητης περιουσίας θα πάει στα εν ζωή αδέλφια της και τα δεκάδες ανίψια της.