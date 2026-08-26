Ανησυχία προκαλεί στο NBA και γενικά στον κόσμο του μπάσκετ ο Κάιλ Σινγκλέρ, ο οποίος είχε αγωνιστεί και στη Ρεάλ Μαδρίτης, με τα βίντεο που ανεβάζει στα social media.

Ο 38χρονος Σινγκλέρ είχε αγχώσει τον κόσμο του NBA το 2024, όταν με αναρτήσεις του στα social media έλεγε ότι φοβόταν για τη ζωή του και ότι δεχόταν κακοποίηση. Αρκετοί παίκτες του NBA είχαν κινητοποιηθεί τότε και είχαν εκφράσει τη συμπαράστασή τους και τώρα υπάρχει ξανά ανησυχία.

Ο λόγος είναι τα νέα βίντεο που ανέβασε ο Σινγκλέρ, ο οποίος τη σεζόν 2011-12 είχε αγωνιστεί στη Ρεάλ Μαδρίτης. Βίντεο στα οποία αναφέρεται στον Μάικ Σιζέφσκι, τον οποίο είχε προπονητή στο πανεπιστήμιο του Ντιούκ.

«Φίλε, ο Coach Σιζέφσκι με παγίδευσε. Με παγίδευσε, φίλε. Δεν έχω ρεύμα, δεν έχω σπίτι. Επικοινώνησα με τον Κόουτς και όλοι κοίταξαν από την άλλη πλευρά. Του έστειλα μήνυμα και απλώς το αγνόησε πλήρως.

Μου κόβετε το ρεύμα, εισβάλλετε στο σπίτι μου, μου κλέβετε χρήματα, καταστρέφετε τη ζωή μου. Επικοινώνησα με τον Coach Σιζέφσκι και το μόνο που έκανε ήταν να με βάλει στον πάγκο. Ευχαριστώ, φίλε. Αυτό κάνουμε σε αυτό το πανεπιστήμιο; Υποβιβάζουμε ανθρώπους; Ωραία πράγματα, φίλε… Κόουτς, πού είσαι;», λέει ο Σινγκλέρ, η κατάσταση του οποίου προκαλεί έντονη ανησυχία.