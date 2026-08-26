Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι «δεν πιστεύει οτι είναι νεκρός» ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Μοζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τα τέλη Φεβρουαρίου.



«Τραυματίστηκε πολύ σοβαρά» στην επίθεση που σκότωσε τον πατέρα του, «αλλά δεν νομίζω ότι είναι νεκρός», δήλωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή του συντηρητικού παρουσιαστή Γκλεν Μπεκ.

Μιλώντας για πληθώρα θεμάτων στη συνέντευξη, ο Τραμπ είπε πως το χθεσινό ταξίδι του διευθυντή της CIA στη Μόσχα ήταν μιας κάποιας μορφής επίσκεψη ρουτίνας, προσθέτοντας ωστόσο ότι κάτι μπορεί να προέκυψε από τις συνομιλίες του Tζον Ράτκλιφ με αξιωματούχους των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών στη ρωσική πρωτεύουσα

«…Θέλουμε να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία», τόνισε, υποστηρίζοντας ότι το πολυσυζητημένο ταξίδι δεν σχετιζόταν με το Ιράν ή τις ρωσικές απειλές κατά του ΝΑΤΟ.

Αναφερόμενος στον εμπορικό πόλεμο με τον Καναδά, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος ανέφερε ότι είναι «καιρός να δώσουμε ένα μάθημα στον Καναδά ότι δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό πια» με το εμπόριο.