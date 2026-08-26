Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 13:30 το μεσημέρι της Τετάρτης (26/8) στην παλαιά Εθνική Οδό Λαμίας – Στυλίδας, στο ύψος της Κοινότητας Αγίας Παρασκευής.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Το ένα αυτοκίνητο κινούνταν με κατεύθυνση προς τη Λαμία και ο οδηγός του επιχείρησε να στρίψει αριστερά, προκειμένου να εισέλθει στο χωριό. Την ίδια στιγμή, από το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας ερχόταν δεύτερο όχημα, με αποτέλεσμα τα δύο αυτοκίνητα να συγκρουστούν πλαγιομετωπικά.

Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, κανείς από τους επιβαίνοντες δεν τραυματίστηκε. Στο πρώτο αυτοκίνητο επέβαινε και ένα μικρό παιδί, το οποίο ήταν σωστά δεμένο με τη ζώνη ασφαλείας, γεγονός που αποδείχθηκε καθοριστικό και απέτρεψε τα χειρότερα.

Τόσο το παιδί και ο πατέρας του, που οδηγούσε το όχημα, όσο και ο οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου βγήκαν σώοι, αν και εμφανώς σοκαρισμένοι από το τροχαίο.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Λαμίας, οι οποίοι ανέλαβαν για λίγη ώρα τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, μέχρι να απομακρυνθούν τα δύο οχήματα από το οδόστρωμα.

Σημειώνεται ότι στο συγκεκριμένο σημείο αρχίζουν τα έργα διαπλάτυνσης στη λεγόμενη «στροφή του νεκροταφείου», όπου απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τους οδηγούς, καθώς ισχύουν χαμηλές ταχύτητες και, κατά διαστήματα, εκ περιτροπής κυκλοφορία στη μία λωρίδα.