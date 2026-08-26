Συναγερμός σήμανε στην Κρήτη και συγκεκριμένα στα Χανιά για εξαφάνιση 45χρονης.

Η γυναίκα που μένει στην περιοχή του Δαράτσου του δήμου Χανίων, εξαφανίστηκε την Πέμπτη 20 Αυγούστου και δεν έχει δώσει σημεία ζωής. Οι δικοί της άνθρωποι το δήλωσαν στην αστυνομία, ενώ σήμερα εκδόθηκε Silver Alert από τη «Γραμμή Ζωής».

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, «Η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο».

Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Η MAGDALENA- BARBARA KRYJOM, 45 ετών, εξαφανίστηκε από το σπίτι της στο Κάτω Δαράτσο, Χανίων Κρήτης, το πρωί της 20/08/26.

Έχει ξανθά μαλλιά μέχρι τους ώμους που συνήθως τα μαζεύει επάνω, γαλαζοπράσινα μάτια, ύψος 1,75μ και είναι κανονικού βάρους.

Έχει μεγάλα μωβ-κόκκινα σημάδια στο κάτω χείλος και στο πηγούνι καθώς επίσης στα χέρια και στα πόδια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο αμάνικο μπλουζάκι, γκρι παντελόνι φόρμας, σανδάλια και κρατούσε δύο έως τρεις σάκους χρώματος μπλε και μαύρου.

Η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ, ειδοποιήθηκε από τους οικείους της το μεσημέρι της 26/08/2026 και μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ενεργοποιεί τον Κοινωνικό Συναγερμό SILVER ALERT, για την κινητοποίηση όλων για την ανεύρεσή της.

Η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο.

Εάν γνωρίζετε κάτι επικοινωνήστε με την υπηρεσία Silver Alert, όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή SOS 1065».