Eμπρηστική επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (26/08) σε κατάστημα καφέ στην πλατεία Αγίου Νικολάου, στον Άγιο Παντελεήμονα, με δύο αγνώστους να πετούν μπουκάλια με εύφλεκτο υγρό στο εσωτερικό του καταστήματος.

Η επίθεση έγινε την ώρα που το καφέ ήταν σε λειτουργία και μέσα βρίσκονταν εργαζόμενοι. Οι δράστες, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, προσέγγισαν το κατάστημα και πέταξαν συνολικά τέσσερα μπουκάλια, προκαλώντας φωτιά, προτού τραπούν σε φυγή.

«Δεν τους ξέρω καθόλου. Είχαν κάτι μπουκάλια με βενζίνη, τα ρίξανε και τρέξανε. Δύο άτομα με τέσσερα μπουκάλια με βενζίνη. Ένας ήταν ψηλός με κουκούλα, με μαύρη μπλούζα και ένας ήταν με άσπρη μπλούζα, με κοντομάνικο», ανέφερε στο MEGA ο ιδιοκτήτης του καταστήματος.

Οι εργαζόμενοι έσβησαν τη φωτιά

Από την εμπρηστική επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά στο εσωτερικό του καταστήματος. Οι εργαζόμενοι αντέδρασαν άμεσα και χρησιμοποίησαν τους πυροσβεστήρες που υπήρχαν στον χώρο, καταφέρνοντας να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς.

Οι δύο δράστες εξαφανίστηκαν αμέσως μετά την επίθεση, ενώ οι Αρχές αναζητούν στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίησή τους.

«Δύο παλικάρια πετάξανε αυτά. Μόνο αυτά είδαμε. Και δεν έχουμε πρόβλημα με κανέναν. Ποτέ δεν έχουμε πρόβλημα. Είμαστε άνθρωποι ήσυχοι. Τώρα το ανοίξαμε για ένα κομμάτι ψωμί, αλλά πού να ξέρω εγώ και ο αδερφός μου ποιος δεν μας αγαπάει;», δήλωσε η αδερφή του ιδιοκτήτη.

Η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθούν τα κίνητρα της επίθεσης και να εντοπιστούν οι δύο δράστες.