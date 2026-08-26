Ο Κώστας Πρέκας συμπλήρωσε τα 85 χρόνια του και, με αφορμή τα γενέθλιά του, το Studio Κλεισθένης επέλεξε να τον τιμήσει δημοσιεύοντας μια φωτογραφία του από μια άλλη εποχή.

Η εικόνα προέρχεται από το 1972 και έχει τραβηχτεί στον Πειραιά. Ο Κώστας Πρέκας ποζάρει μπροστά στον φωτογραφικό φακό, με το λιμάνι και τα σκάφη να διακρίνονται στο φόντο. Πρόκειται για ένα στιγμιότυπο από την εποχή που ο ηθοποιός βρισκόταν ήδη στην επαγγελματική του πορεία στο θέατρο και τον κινηματογράφο.

Η ανάρτηση έγινε από το αρχείο του Studio Κλεισθένης, συνοδευόμενη από ευχές για τα γενέθλια του ηθοποιού.

«Το Studio Κλεισθένης στέλνει πολλές ευχές και πάνω απ όλα υγεία στον ηθοποιό Κώστα Πρέκα, ο οποίος έχει γενέθλια και γίνετε σήμερα 85 ετών. Στη φωτογραφία με τον φακό του Κλεισθένη τον βλέπουμε το 1972 στον Πειραιά», αναφέρεται στη λεζάντα της δημοσίευσης στο Instagram.

Το συγκεκριμένο καρέ καταγράφει τον Κώστα Πρέκα σε ηλικία περίπου 31 ετών, αρκετές δεκαετίες πριν από τη σημερινή του εικόνα. Στέκεται απέναντι από τον φακό, ενώ πίσω του διακρίνεται το τοπίο του πειραϊκού λιμανιού.