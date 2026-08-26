Σε έναν ιστορικό εξωδικαστικό συμβιβασμό ύψους έως και 16,68 δισεκατομμυρίων δολαρίων προχώρησε η Meta Platforms, προκειμένου να βάλει τέλος στη δικαστική διαμάχη με αμερικανικές πολιτείες. Η υπόθεση αφορούσε τις βαρύτατες κατηγορίες ότι οι δημοφιλείς πλατφόρμες του ομίλου, το Instagram και το Facebook, προκάλεσαν εθισμό, ψυχική επιβάρυνση και σοβαρές βλάβες στην υγεία των ανηλίκων.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, η συμφωνία-σταθμός επήλθε στον απόηχο της ομοσπονδιακής δίκης στην Καλιφόρνια, βάζοντας στο στόχαστρο τις πρακτικές του τεχνολογικού κολοσσού.



Στο επίκεντρο της πολυεπίπεδης δικαστικής έρευνας βρέθηκαν η παράνομη συλλογή προσωπικών δεδομένων μικρών χρηστών, αλλά και η συστηματική παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τα πραγματικά μέτρα ασφαλείας των εφαρμογών.



Η εξέλιξη αυτή συνιστά πρωτοφανές πλήγμα για τη Meta, θέτοντας παράλληλα νέα, πολύ αυστηρότερα δεδομένα για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο και την ευθύνη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης παγκοσμίως.