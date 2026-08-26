Ο Άρης Πορτοσάλτε δήλωσε ότι θα μπορούσε να συναντήσει από κοντά ανθρώπους που θέλουν να διαπιστώσουν πώς είναι μακριά από το τηλεοπτικό στούντιο, προτείνοντας μάλιστα μια συνάντηση για καφέ.

Η αφορμή ήρθε όταν η Μαρία Αναστασοπούλου μίλησε για την καθημερινή ενημέρωση του δημοσιογράφου και τον τρόπο με τον οποίο παρακολουθεί την επικαιρότητα.

«Τα διαβάζει και τα βλέπει όλα, δεν εξαντλείται σε Μητσοτάκη, Τσίπρα, Ανδρουλάκη», ανέφερε η παρουσιάστρια.

Στη συνέχεια, ο Άρης Πορτοσάλτε έκανε τη δική του πρόταση, απευθυνόμενος σε όσους σχηματίζουν εικόνα για τον ίδιο κυρίως μέσα από την τηλεόραση.

«Θα διαθέσω τον εαυτό μου, μια φορά στο τόσο. Μάζεψε όλους αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι θέλουν να δουν πώς είναι ο Άρης, είναι όπως βλέπουν, να είναι σε ένα καφέ να πάω να με γνωρίσουν», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Άρης Πορτοσάλτε εξήγησε στη συνέχεια τι τον οδήγησε σε αυτή την πρόταση, αναφερόμενος στον τρόπο με τον οποίο, όπως είπε, παρουσιάζεται από ορισμένους χρήστες στα social media.

«Δεδομένου ότι με έχουν τσακίσει κάτι γίδια και κάτι βόδια στα κοινωνικά δίκτυα, κάτι τελειωμένοι τύποι, με έχουν σκιτσάρει με ένα συγκεκριμένο τρόπο, είμαι διατεθειμένος».

Η συζήτηση συνεχίστηκε με θέμα την εικόνα που μπορεί να έχει σχηματιστεί για τον δημοσιογράφο μέσα από την τηλεοπτική του παρουσία και τις διαδικτυακές αντιδράσεις γύρω από τις δημόσιες τοποθετήσεις του.