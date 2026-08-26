Στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 εντάσσεται ξανά η Φαίη Σκορδά, εξέλιξη που επισημοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης μέσω σχετικής ενημέρωσης από τον σταθμό.

Παρότι το κανάλι δεν έχει αποσαφηνίσει ακόμη τη ζώνη μετάδοσης ή τη συγκεκριμένη παραγωγή που θα αναλάβει η παρουσιάστρια, οι εκτιμήσεις του τηλεοπτικού ρεπορτάζ εστιάζουν σε δύο πιθανά ενδεχόμενα: την παρουσίαση ψυχαγωγικής εκπομπής στη ζώνη του Σαββατοκύριακου ή την ανάληψη του «Dancing with the stars», η επαναφορά του οποίου συζητείται.

Η ανακοίνωση του σταθμού

Στην ανακοίνωσή του, ο τηλεοπτικός σταθμός αναφέρει:

«Ο ΑΝΤ1 καλωσορίζει με χαρά τη Φαίη Σκορδά, η οποία επιστρέφει στο δυναμικό του, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη συνεργασία τους. Με αυθεντικότητα, αμεσότητα και μια μοναδική σχέση εμπιστοσύνης με τους τηλεθεατές, η Φαίη Σκορδά έχει κατακτήσει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά του κοινού και αποτελεί μία από τις πιο αγαπητές παρουσιάστριες της ελληνικής τηλεόρασης.»

Παράλληλα, σχετικά με την ανανέωση της κοινής τους πορείας, ο ΑΝΤ1 σημειώνει:

«Μετά από μια επιτυχημένη κοινή διαδρομή στο παρελθόν, ο ΑΝΤ1 και η Φαίη Σκορδά συναντιούνται και πάλι, με δημιουργική διάθεση και στόχο να προσφέρουν στους τηλεθεατές ξεχωριστές τηλεοπτικές στιγμές».