Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την Πέμπτη (27/8) τη Μπραν, στη Νορβηγία, στο παιχνίδι που θα κρίνει την πρόκριση στη League Phase του Europa Conference League και είναι έτοιμος, όπως τόνισε ο Αλέσιο Λίσι.

Το 1-1 του πρώτου αγώνα, στην Τούμπα, έχει αφήσει τα πάντα ανοιχτά στη μάχη της πρόκρισης, με τον Ιταλό προπονητή του «δικεφάλου του βορρά» να λέει τα εξής στη συνέντευξη Τύπου…

Για το πόσο έτοιμος είναι ο ΠΑΟΚ και αν υπάρχει πίεση: «Είμαστε έτοιμοι. Δεν υπάρχει καμία πίεση. Ήρθαμε να ζήσουμε την πρόκληση. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με την πίεση, είμαστε πολύ έτοιμοι γι’ αυτό το παιχνίδι».

Για το πόσο δυνατή πνευματικά είναι η ομάδα του: «Νιώθουμε ισχυροί στο πνευματικό κομμάτι. Παίζουμε με μία σκληρή και δύσκολη ομάδα, όπως και στο πρώτο παιχνίδι, έτσι και στο αυριανό θα πρέπει να κοντρολάρουμε δύσκολες καταστάσεις και είμαστε αποφασισμένοι να πάρουμε την πρόκριση».

Για την αγκαλιά του Πέλκα μετά το γκολ κόντρα στον Λεβαδειακό: «Έχω τη χαρά να διαχειρίζομαι μια ομάδα με μεγάλες αξίες. Μια ενωμένη ομάδα. Αυτό είναι το κλειδί μας. Είναι χαρά μου να συνεργάζομαι με τον Πέλκα που ξέρω την αξία του και το πόσο καλός παίκτης είναι».

Για την 11άδα: «Εμπιστεύομαι όλους τους παίκτες μου. Στο μυαλό μου έχω πάντα εμπιστοσύνη στο ρόστερ μου και με τον Λεβαδειακό ήταν μία καλή ευκαιρία να προχωρήσω σε εκτεταμένο ροτέισον. Είχαμε λίγες ημέρες πριν και το παιχνίδι με τη Μπραν και κάποιοι ήταν επιβαρυμένοι και δεν μπορούσαν να παίξουν. Όλοι όσοι έπαιξαν το αξίζουν και δεν πήραν τυχαία την ευκαιρία τους. Με δικαίωσαν όλοι για την επιλογή αυτή. Κάθε παίκτης που έπαιξε με τη Μπραν και τον Λεβαδειακό μου έδειξαν πως είναι ικανοί να παίξουν και στο αυριανό παιχνίδι».

Για τη διαφορά στη φυσική κατάσταση των δύο ομάδων: «Σίγουρα είναι κάτι που το διαπίστωσα και στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα της Τούμπας. Για εμάς είναι παιχνίδι τελικός και ήρθαμε εδώ να παίξουμε όχι με τη φυσική κατάστασή μας, αλλά με τη καρδιά μας».

Για τη μεταγραφή του Ούγκρεσιτς και αν τα χαρακτηριστικά του παίκτη αλλάζουν τα πλάνα του: «Αν έρθει, δεν είναι επίσημο γι’ αυτό το επισημαίνω, θα είναι εξαιρετική κίνηση. Δείχνουμε μία κατεύθυνση και τρόπο που θέλουμε να χτίσουμε την ομάδα. Τώρα έχει σημασία η Μπραν, ένας τελικός και θέλουμε να συμμετέχουμε στην Ευρώπη».