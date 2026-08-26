Τρεις μήνες μετά την εξαφάνιση της 50χρονης Κινέζας μεταφράστριας Γιου Τινγκ από την Αρτέμιδα, οι έρευνες παραμένουν χωρίς αποτέλεσμα. Το κινητό της βρίσκεται πλέον στα χέρια των Αρχών, οικονομικές εκκρεμότητες εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ εξετάζονται ξανά, ενώ ο γιος της δηλώνει ότι φοβάται πως η μητέρα του έπεσε θύμα απαγωγής.

Από το πρωί της 20ής Μαΐου 2026, όταν η 50χρονη Γιου Τινγκ έφυγε από το σπίτι της στην Αρτέμιδα, κανείς δεν έχει καταφέρει να δώσει μια πειστική απάντηση στο ερώτημα τι της συνέβη.

Τρεις μήνες αργότερα, στην αναζήτησή της έχουν εμπλακεί οι ελληνικές Αρχές, οι κινεζικές Αρχές αλλά και η Interpol, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προκύψει στοιχείο που να οδηγεί με βεβαιότητα στα ίχνη της.

Η τελευταία μεγάλη εξέλιξη αφορά το κινητό της τηλέφωνο.

Οι φήμες για κατασκοπεία και η απάντηση του συζύγου

Στην υπόθεση έχουν κατά καιρούς κυκλοφορήσει ακόμη και σενάρια περί πιθανής εμπλοκής της Γιου Τινγκ σε δραστηριότητες κατασκοπείας.

Ο σύζυγός της, Βασίλης Καραβασίλης, απορρίπτει αυτή τη θεωρία.

Όπως υποστηρίζει, η προσωπικότητα και οι γνώσεις της συζύγου του δεν συνάδουν με μια τέτοια εκδοχή, σημειώνοντας ότι εάν κάποιος ήταν πράκτορας θα έπρεπε να διαθέτει πολύ διαφορετικές εξειδικευμένες ικανότητες.

Δεν έχει δημοσιοποιηθεί μέχρι στιγμής κανένα επίσημο στοιχείο από τις Αρχές που να συνδέει την εξαφάνιση με υπόθεση κατασκοπείας.

Τα 26 αυτοκίνητα και η ζωή πριν από την εξαφάνιση

Στο πλαίσιο της προσπάθειας να χαρτογραφηθούν όλες οι συνήθειες και οι κινήσεις της 50χρονης, εξετάστηκε ακόμη και το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε.

Αν και μετακινούνταν συχνότερα με μέσα μαζικής μεταφοράς, διέθετε δίπλωμα οδήγησης και, σύμφωνα με τον σύζυγό της, χρησιμοποιούσε ένα μαύρο αυτοκίνητο με αυτόματο κιβώτιο.

Ο Βασίλης Καραβασίλης δηλώνει συλλέκτης αυτοκινήτων και έχει συνολικά 26 οχήματα στην κατοχή του. Το ζευγάρι είχε αποκτήσει στα τέλη του 2025 διώροφη κατοικία στην Αρτέμιδα και, σύμφωνα με τον ίδιο, σχεδίαζε την αγορά οικοπέδου για τη στέγαση της συλλογής.

Τα στοιχεία αυτά από μόνα τους δεν θεωρούνται ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Εντάσσονται όμως στην προσπάθεια των ερευνητών να κατανοήσουν πλήρως τη ζωή, τις κινήσεις και τις επαφές της γυναίκας πριν εξαφανιστεί.