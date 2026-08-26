Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της Κινέζας μεταφράστριας Γιου Τινγκ, η οποία αγνοείται εδώ και τρεις μήνες, με την ΕΛ.ΑΣ., τις κινεζικές Αρχές και την Ιντερπόλ να αναζητούν ένα στοιχείο που θα μπορούσε να οδηγήσει στα ίχνη της.

Το κινητό τηλέφωνο της 50χρονης, το οποίο εντοπίστηκε στις αρχές Αυγούστου, βρίσκεται πλέον στα χέρια των Αρχών. Οι έρευνες επικεντρώνονται σε κλήσεις, μηνύματα και άλλα στοιχεία που ενδέχεται να δώσουν απαντήσεις για τις τελευταίες κινήσεις της.

Παράλληλα, οι Αρχές λαμβάνουν καταθέσεις από ανθρώπους του οικογενειακού και εργασιακού περιβάλλοντός της. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, η έρευνα δεν έχει καταφέρει να δώσει σαφή απάντηση για το τι συνέβη στη Γιου Τινγκ.

Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε

Ένα ακόμη στοιχείο που εξετάζεται αφορά το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε η 50χρονη. Αν και η Γιου Τινγκ μετακινούνταν συνήθως με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, διέθετε δίπλωμα οδήγησης.

Ο σύζυγός της, Βασίλης Καραβασίλης, έδειξε στην κάμερα του «Live News» το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε η Γιου Τινγκ.

«Αυτό το μαύρο γιατί οδηγούσε αυτόματο μόνο. Αυτό χρησιμοποιούσε, ναι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο σύζυγος της 50χρονης δηλώνει συλλέκτης αυτοκινήτων και έχει στην κατοχή του συνολικά 26 οχήματα.

Η ζωή στην Αρτέμιδα και οι οικονομικές εκκρεμότητες

Στα τέλη του 2025, το ζευγάρι απέκτησε τη διώροφη κατοικία του στην Αρτέμιδα. Στα σχέδιά τους, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ήταν και η αγορά ενός οικοπέδου, ώστε να υπάρχει χώρος για τα 26 αυτοκίνητα της συλλογής.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των Αρχών είχαν βρεθεί το προηγούμενο διάστημα και οικονομικές εκκρεμότητες που αφορούσαν τη Γιου Τινγκ.

Όπως είχαν αποκαλύψει στο «Live News» η δικηγόρος της 50χρονης και ο σύζυγός της, από διαφορετικές παλαιότερες υποθέσεις υπήρχαν οφειλές προς τη μεταφράστρια που συνολικά ανέρχονταν σε ποσό λίγο μικρότερο από μισό εκατομμύριο ευρώ.

Οι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν κάθε διαθέσιμο στοιχείο, με στόχο να εντοπίσουν το νήμα που θα μπορούσε να οδηγήσει στην εξαφανισμένη Γιου Τινγκ και να δώσει απαντήσεις στην οικογένειά της.