Νέες εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση της εξαφάνισης της Γιου Τινγκ, της γυναίκας από την Κίνα που αγνοείται από τα τέλη Μαΐου από την Αρτέμιδα, καθώς οι αστυνομικές αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν το κινητό της τηλέφωνο, ένα εύρημα που ενδέχεται να αποδειχθεί καθοριστικό για την πορεία των ερευνών.

Η συσκευή έχει ήδη μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, όπου θα εξεταστεί εξονυχιστικά, με στόχο την ανάκτηση πολύτιμων ψηφιακών δεδομένων που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στις τελευταίες κινήσεις της αγνοούμενης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κινητό τηλέφωνο της Γιου Τινγκ ενεργοποιήθηκε τρεις ημέρες μετά την εξαφάνισή της, όταν ένας άνδρας αλβανικής καταγωγής τοποθέτησε στη συσκευή νέα κάρτα SIM. Η ενεργοποίηση του τηλεφώνου επέτρεψε στις Αρχές να εντοπίσουν τη συσκευή και να φτάσουν στον κάτοχό της. Κατά την εξέτασή του, ο άνδρας υποστήριξε ότι είχε παραλάβει το κινητό από έναν Βούλγαρο υπήκοο, ο οποίος, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, το είχε βρει πεσμένο στον δρόμο.

Ο Βούλγαρος εντοπίστηκε επίσης από τους αστυνομικούς και φέρεται να υπέδειξε το σημείο όπου ισχυρίζεται ότι βρήκε τη συσκευή. Το κινητό κατασχέθηκε και βρίσκεται πλέον στα χέρια των ειδικών, οι οποίοι θα επιχειρήσουν να ανακτήσουν δεδομένα, συνομιλίες και στοιχεία γεωεντοπισμού που ίσως αποδειχθούν κρίσιμα για την εξιχνίαση της υπόθεσης.

Όπως αποκαλύπτει το MEGA αυτή την ώρα ο σύζυγος της 50χρονης αγνοούμενης καταθέτει στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμαρουσίου, ως μάρτυρας, προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι η συσκευή που εντοπίστηκε ανήκει στη σύζυγό του.

Παρά τη σημαντική αυτή εξέλιξη, οι έρευνες για τον εντοπισμό της Γιου Τινγκ παραμένουν μέχρι στιγμής άκαρπες. Οι αστυνομικές αρχές εξακολουθούν να εξετάζουν κάθε πιθανό σενάριο, ενώ αναζητούν νέα στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον εντοπισμό της γυναίκας ή να αποσαφηνίσουν τι συνέβη μετά την εξαφάνισή της.

Ο σύζυγός της: «Ίσως έχει απαχθεί ή είναι νεκρή»

Στις αρχές του μήνα, ο σύζυγος της αγνοούμενης είχε δηλώσει δημόσια ότι θεωρεί πιθανό τόσο το ενδεχόμενο της απαγωγής όσο και εκείνο του θανάτου της.

Όπως είχε αναφέρει, το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει εντοπιστεί κάποιο ίχνος της αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να βρίσκεται ακόμη στη ζωή.

«Το σενάριο της απαγωγής βρίσκεται στο μυαλό μου, γιατί από τη στιγμή που δεν έχει βρεθεί πτώμα, υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να είναι ακόμη ζωντανή. Από την άλλη, το κίνητρο για μια τέτοια απαγωγή μοιάζει παράξενο, καθώς δεν έχει υπάρξει καμία απαίτηση για λύτρα», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Στο μικροσκόπιο οι οικονομικές συναλλαγές

Παράλληλα με τις έρευνες για τον εντοπισμό της γυναίκας, οι αστυνομικοί εξετάζουν και το οικονομικό της περιβάλλον. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι συναλλαγές που είχε πραγματοποιήσει το τελευταίο διάστημα, αλλά και μεγάλα χρηματικά ποσά που φέρεται να είχε δανείσει σε τρίτους και τα οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη.

Ο σύζυγός της είχε αναφερθεί και σε οικονομική διαφορά ύψους περίπου 60.000 ευρώ, η οποία σχετιζόταν με δύο συναλλαγματικές και βρισκόταν ήδη σε δικαστική εξέλιξη. Όπως είχε επισημάνει, η συγκεκριμένη υπόθεση συνδεόταν με ευρύτερες οικονομικές συναλλαγές, στοιχείο που επίσης εξετάζεται από τις Αρχές στο πλαίσιο της προανάκρισης.