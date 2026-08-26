Σε μια φιέστα με έντονους εθνικιστικούς και ιστορικούς συμβολισμούς εξελίχθηκε ο εορτασμός για την 955η επέτειο της Μάχης του Μαντζικέρτ, με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να μιλά για μια Τουρκία που «δίνει κατεύθυνση στην ιστορία» και το πλήθος να επαναφέρει το όραμα του 2071 με συνθήματα περί παγκόσμιας τουρκικής ισχύος.

Με αναπαραστάσεις Σελτζούκων πολεμιστών, σημαίες, στρατιωτικούς συμβολισμούς και εθνικιστικά συνθήματα πραγματοποιήθηκαν στην Τουρκία οι εκδηλώσεις για τη Μάχη του Μαντζικέρτ του 1071, την οποία η κυβέρνηση Ερντογάν έχει μετατρέψει τα τελευταία χρόνια σε κεντρικό στοιχείο του αφηγήματος περί «μεγάλης και ισχυρής Τουρκίας». Με μία βασική αλλαγή. Ενώ οι Σελτζούκοι χρησιμοποιούσαν το πράσινο χρώμα, ο Ερντογάν σιγά αλλάζει τους χρωματισμούς με ένα ολοένα και πιο γαλάζιο χρώμα και ύπουλα εισάγει σύμβολα ώστε σε τελική εικόνα ο θεατής να βλέπει μία σύνδεση μεταξύ των Σελτζούκων και των παλαιότερων Ουράνιων Τούρκων (Γκιοκτούρκ).

Dünyaya “biz buradayız ve kıyamete kadar da burada olacağız” mesajını en güçlü şekilde verdiğimiz Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü yılı mübarek olsun.



Büyük komutan Sultan Alparslan’ın, gazilerin, akıncı birliklerinin, o kahraman ordunun her bir neferinin aziz ruhları şad olsun. pic.twitter.com/m92klmLSgn — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 26, 2025

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν τα συνθήματα που ακούστηκαν με αναφορά στο 2071, τη χρονιά κατά την οποία συμπληρώνονται 1.000 χρόνια από τη νίκη των Σελτζούκων επί της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Σε στιγμιότυπα από τις εκδηλώσεις, υποστηρικτές συνέδεσαν το συγκεκριμένο ορόσημο με την ιδέα μιας Τουρκίας που θα έχει αποκτήσει παγκόσμια κυριαρχία. Την ώρα που ο Ερντογάν κάλεσε στη σκηνή τον πρόεδρο του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης και ηγέτη των Γκρίζων Λύκων, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ο εκφωνητής της εκδήλωσης από πίσω φώναζε ότι η Τουρκία «το 2071 θα κατακτήσει τον κόσμο».

Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla “955. Yıl Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı” gerçekleştirildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lider Devlet Bahçeli'ye hediye takdim etti. pic.twitter.com/NgJHEPmw95 — Ülkücü Hareket (@ulkucuhareketr) August 26, 2026

Το 2071 δεν είναι τυχαία ημερομηνία στη ρητορική του τουρκικού εθνικισμού. Ο ίδιος ο Ερντογάν το έχει χαρακτηρίσει εδώ και χρόνια μακροπρόθεσμο ορίζοντα της χώρας, ενώ μόλις στις 14 Αυγούστου δήλωνε ότι οι επόμενες γενιές θα οδηγήσουν την Τουρκία «πρώτα στο 2053 και μετά στο 2071».

Το κλίμα ενίσχυσε και η ομιλία του Τούρκου προέδρου στο Μαντζικέρτ. Ο Ερντογάν διακήρυξε ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να υποκύψει σε κανέναν όταν διακυβεύονται τα συμφέροντά της και προειδοποίησε ότι όσοι πιστεύουν πως μπορούν να ανακόψουν την πορεία της θα απογοητευθούν.

Μία ημέρα νωρίτερα, στο Αχλάτ, είχε παρουσιάσει ακόμη πιο καθαρά το πολιτικό του αφήγημα: «Η αυγή μιας μεγάλης και ισχυρής Τουρκίας έχει ανατείλει. Η οικοδόμηση του Αιώνα της Τουρκίας έχει αρχίσει».

Η πλακέτα με τον δικέφαλο αετό στον Μπαχτσελί

Ιδιαίτερο συμβολισμό είχε και η τιμητική πλακέτα που προσφέρθηκε στον Ντεβλέτ Μπαχτσελί, καθώς πάνω της απεικονιζόταν ένας δικέφαλος αετός, σύμβολο που έχει ταυτιστεί ιστορικά όσο λίγα με τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και ιδιαίτερα με τη δυναστεία των Παλαιολόγων.