Αλεπούδες έχουν κάνει το τελευταίο διάστημα την εμφάνισή τους στον περιβάλλοντα χώρο του ΟΑΚΑ, με τη διοίκηση του αθλητικού κέντρου να απευθύνει συγκεκριμένες οδηγίες προς αθλητές, αθλούμενους και επισκέπτες: δεν πλησιάζουμε, δεν ταΐζουμε και δεν ενοχλούμε τα άγρια ζώα.

Μια ασυνήθιστη εικόνα καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ, καθώς αλεπούδες έχουν εντοπιστεί να κινούνται στον περιβάλλοντα χώρο.

Η διοίκηση του ΟΑΚΑ ενημέρωσε τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν καθημερινά τις εγκαταστάσεις και ζήτησε να αποφεύγεται οποιαδήποτε προσπάθεια προσέγγισης ή εξοικείωσης με τα ζώα.

Η βασική οδηγία είναι ξεκάθαρη: «Δεν πλησιάζουμε, δεν ταΐζουμε, δεν ενοχλούμε. Παρατηρούμε από απόσταση και σεβόμαστε».

Το ΟΑΚΑ επισημαίνει ότι η παρουσία άγριας ζωής ακόμη και μέσα στον αστικό ιστό δεν είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπίζεται με πανικό, αλλά απαιτεί σωστή συμπεριφορά ώστε να προστατεύονται τόσο οι άνθρωποι όσο και τα ίδια τα ζώα.

Η ανακοίνωση

«Συνυπάρχουμε με σεβασμό. Προστατεύουμε τη φύση. Η παρουσία της άγριας ζωής, ακόμη και μέσα στον αστικό ιστό, μάς υπενθυμίζει ότι η φύση βρίσκεται δίπλα μας και αξίζει τον σεβασμό και την προστασία μας.

Με αφορμή την παρουσία αλεπούδων στον περιβάλλοντα χώρο του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών, ενημερώνουμε αθλητές, αθλούμενους και επισκέπτες για τους απλούς κανόνες που πρέπει να ακολουθούμε, ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής και αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και άγριας ζωής.

Δεν πλησιάζουμε, δεν ταΐζουμε, δεν ενοχλούμε. Παρατηρούμε από απόσταση και σεβόμαστε.

Το ΟΑΚΑ έχει ήδη επικοινωνήσει με τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες, προκειμένου αφενός να τις ενημερώσει για την παρουσία των ζώων και αφετέρου να ζητήσει την επιστημονική καθοδήγηση και τη συνδρομή τους για τις ενδεδειγμένες ενέργειες. Στόχος μας είναι μια όμορφη και αρμονική συνύπαρξη, με σεβασμό προς την άγρια ζωή και, ταυτόχρονα, με ασφάλεια για όλους όσοι επισκέπτονται και χρησιμοποιούν καθημερινά τις εγκαταστάσεις μας.

Η προστασία της βιοποικιλότητας είναι υπόθεση όλων μας και αποτελεί μέρος της ευθύνης μας απέναντι στο περιβάλλον που μοιραζόμαστε.

Σεβόμαστε τη φύση. Προστατεύουμε τη ζωή.

Συνυπάρχουμε με ασφάλεια».