Ο Ολυμπιακός έκανε χρήση της οψιόν αγοράς του Ζότα Σίλβα από τη Νότιγχαμ Φόρεστ, με τον Πορτογάλο εξτρέμ να υπογράφει συμβόλαιο ως το 2029.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν αποκτήσει τον Ζότα Σίλβα ως δανεικό από τη Φόρεστ με οψιόν αγοράς και αποφάσισαν να κάνουν χρήση της και να προχωρήσουν στην αγορά του.

Το απόγευμα της Τετάρτης (26/8), επομένως, ο Πορτογάλος εξτρέμ βρέθηκε στα γραφεία της ΠΑΕ και υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών, για να κλείσει έτσι αυτό το θέμα.

Ο Ολυμπιακός έχει πάρει από τη Νότιγχαμ Φόρεστ ως δανεικούς και τους Γκουστάβο Σα και Νταβίντ Κάρμο, με τον δεύτερο πάντως να έχει έρθει για μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα καθώς η συμφωνία των δύο ομάδων προβλέπει ρήτρα υποχρεωτικής αγοράς, η οποία θα ενεργοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2027.