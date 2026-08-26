Ο Ολυμπιακός μονιμοποιεί τον Ζότα Σίλβα στο ρόστερ του, με πολυετές συμβόλαιο, αποκτώντας τον με κανονική μεταγραφή από τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Η οριστική μεταγραφή του Πορτογάλου, σημαίνει ότι οι Πειραιώτες έκαναν χρήση της οψιόν αγοράς που είχαν στη συμφωνία και τον έκαναν δικό τους, ενώ ο ποδοσφαιριστής θα υπογράψει 4ετές συμβόλαιο.

Σε αυτό το σημείο έχει σημασία να υπενθυμίσουμε ότι ο Ολυμπιακός έχει πάρει δανεικό από τη Νότιγχαμ Φόρεστ τον Γκουστάβο Σα και τον Νταβίντ Κάρμο.

Με τη διαφορά όμως, πως στον Αγκολέζο στόπερ υπάρχει υποχρεωτική οψιόν αγοράς.