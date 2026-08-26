Σε ενίσχυση του ανατολικού μετώπου του Ντονέτσκ θα προχωρήσει η Ουκρανία, έναν από τους πιο σημαντικούς τομείς που υφίσταται πιέσεις από τη Ρωσία. Πρόκειται να προστεθούν δύο μονάδες των οποίων θα ηγηθούν διακεκριμένοι διοικητές, σύμφωνα με σημερινές δηλώσεις του Βολοντίμιρ Ζελέσνκι. Παράλληλα επισημαίνει οτι η Ουκρανία βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τις ΗΠΑ.

Ο διοικητής του Σώματος του Αζόφ Ντενίς Πορκοπένκο και ο Άντριι Μπιλέτσκι, που διοικεί το τρίτο Σώμα Στρατού, θα ηγηθούν των νέων μονάδων, δήλωσε ο Ζελένσκι μέσω ανάρτησής του στην εφαρμογή Telegram.

Ολόκληρο το μήνυμα του Ζελένσκι:



«Σας εύχομαι υγεία, συμπατριώτες Ουκρανοί!

Σήμερα βρίσκομαι μαζί με τους μαχητές μας που υπερασπίζονται την περιφέρεια της Ζαπορίζια, την περιφέρεια του Ντονέτσκ, την περιφέρεια του Ντνίπρο και άλλους ιδιαίτερα δύσκολους τομείς του μετώπου. Από πέρυσι μέχρι και σήμερα, οι Ουκρανοί μαχητές διεξάγουν μια σημαντική επιθετική επιχείρηση στον τομέα του Ολεξαντρίβσκι και έχουν ήδη επιτευχθεί πολλά. Σήμερα ευχαρίστησα τις Δυνάμεις Αεροπορικής Εφόδου για τα αποτελέσματά τους.

Πρόκειται ήδη για μία από τις ιστορικές επιχειρήσεις μας, η οποία μας επέτρεψε να αποδείξουμε ότι οι Ουκρανοί γνωρίζουν πώς να πετυχαίνουν τους στόχους τους και πώς να προκαλούν σημαντικές απώλειες στους Ρώσους. Η αντεπίθεση του Ολεξαντρίβσκι. Κάθε βήμα που κάνουμε και αναγκάζει τους Ρώσους να υποχωρούν προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια στον λαό μας και περισσότερες διπλωματικές δυνατότητες στην Ουκρανία, ώστε να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο με αξιοπρέπεια. Θα συνεχίσουμε την ενεργητική μας άμυνα.

Μαζί με τον Μιχάιλο Ντραπάτι, το Γενικό Επιτελείο και τον υπουργό Άμυνας Χμάρα καθορίσαμε τη σειρά των επόμενων βημάτων μας.

Πρώτον, οι θέσεις μας στην περιφέρεια του Ντονέτσκ θα ενισχυθούν με δύο αναδιοργανωμένους σχηματισμούς δυνάμεων, επικεφαλής των οποίων θα τεθούν ο Ήρωας της Ουκρανίας Ντένις Προκοπένκο και ο Ήρωας της Ουκρανίας Αντρίι Μπιλέτσκι. Σήμερα απένειμα στον Αντρίι το Χρυσό Αστέρι του Ήρωα της Ουκρανίας. Υπήρξε επίσης ενημέρωση από τον διοικητή των Δυνάμεων Αεροπορικής Εφόδου των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, στρατηγό Απόστολ. Σε ευχαριστώ, Όλεχ, για την αξιοσημείωτη δύναμη των Δυνάμεων Αεροπορικής Εφόδου. Είμαι υπερήφανος για κάθε μαχητή.

Το δεύτερο σημαντικό ζήτημα σήμερα ήταν η συζήτησή μας με τους διοικητές εδώ, στον τομέα της Ζαπορίζια. Θα υπάρξει περισσότερος από τον απαραίτητο εξοπλισμό. Αυτό αφορά τα μη επανδρωμένα επίγεια οχήματα – απαιτούνται αποφάσεις για την αύξηση τόσο της παραγωγής όσο και των προμηθειών τους. Θα υπάρξουν επίσης αποφάσεις για μια πιο συστηματική προσέγγιση στα πλήγματα μέσου βεληνεκούς. Ο υπουργός, ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων και εγώ συμφωνήσαμε στις απαραίτητες αποφάσεις για το προσωπικό. Αυτό είναι σημαντικό.

Πραγματοποιήσαμε επίσης σύσκεψη για θέματα ασφαλείας σχετικά με την κατάσταση εδώ, στην πόλη της Ζαπορίζια, στην περιφέρεια και στους τομείς από τους οποίους εξαρτώνται η Ζαπορίζια και άλλες πόλεις και κοινότητές μας. Ευχαριστώ όλους όσοι βοηθούν πραγματικά τους ανθρώπους και υπερασπίζονται την Ουκρανία.

Και ένα ακόμη σημείο. Η συνεργασία μας με την αμερικανική πλευρά συνεχίζεται – βρισκόμαστε σε στενή και λεπτομερή επικοινωνία μαζί τους. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να φέρουμε την ειρήνη πιο κοντά και ευχαριστώ όλους όσοι βοηθούν – όλους όσοι μας βοηθούν να περιορίσουμε τη δυνατότητα της Ρωσίας να παρατείνει αυτόν τον πόλεμο.

Χρειαζόμαστε ειρήνη. Εργαζόμαστε ώστε να υπάρξουν ισχυρά βήματα που θα στηρίξουν αυτήν την προσπάθεια.»