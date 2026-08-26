Ο Άγγλος ηθοποιός Τιμ Κάρι, γνωστός για τον ρόλο που έκλεβε την παράσταση στο «Rocky Horror Picture Show», αλλά και για τον ρόλο του κλόουν Pennywise στην ταινία «Το Αυτό» (1990), πέθανε σε ηλικία 80 ετών, επιβεβαίωσε ο μάνατζέρ του στο CBS News.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Κάρι έφυγε από τη ζωή την Τρίτη 25 Αυγούστου στο σπίτι του στο Λος Άντζελες. Η αστυνομία ανταποκρίθηκε στο σπίτι του λίγο πριν από τις 11:30 μ.μ. και πιστεύει ότι δεν υπάρχει υποψία για εγκληματική ενέργεια στην υπόθεση.



Η αιτία του θανάτου του δεν έγινε αμέσως γνωστή, αλλά τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο Κάρι ταλανιζόταν από σοβαρά προβλήματα υγείας για περισσότερο από μία δεκαετία.



Ο θάνατος του Άγγλου ηθοποιού ήρθε 14 χρόνια μετά το παραλυτικό εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη, αν και διατήρησε την παρουσία του στη δημοσιότητα. Ηταν περισσότερο γνωστός για τα «The Rocky Horror Picture Show», «Annie», «Clue» και «It», για να αναφέρουμε μόνο λίγα.

Ο κλόουν Pennywise στην ταινία «Το Αυτό»

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Η καριέρα του Κάρι καθορίστηκε από τον διαβολικό Δρ. Φρανκ Ν. Φέρτερ, τον «γλυκό παρενδυτικό από την τρανσέξουαλ Τρανσυλβανία» στη διαφορετική μουσική κωμωδία του συνθέτη, θεατρικού συγγραφέα και ηθοποιού Ρίτσαρντ Ο’ Μπράιεν. Υποδύθηκε πρώτος τον χαρακτήρα στη θεατρική σκηνή του Λονδίνου για τον σκηνοθέτη Τζιμ Σάρμαν, τον μετέφερε στα θέατρα του Λος Άντζελες και της Νέας Υόρκης, και τον αποτύπωσε στην οθόνη στην ταινία του Σάρμαν το 1975, η οποία αρχικά απέτυχε εμπορικά, αλλά βρήκε νέα ζωή ως καλτ ταινία.



Όπως ο Μπόρις Καρλόφ και ο Μπέλα Λουγκόσι, των οποίων οι αντίστοιχοι ρόλοι ως τέρας του Βίκτορ Φρανκενστάιν και Δράκουλας στις ταινίες τρόμου της Universal τη δεκαετία του ’30 —οι οποίες ενέπνευσαν το «Rocky Horror»— σφράγισαν την κινηματογραφική τους περσόνα, η εικόνα του Κάρι χαράχτηκε για πάντα από την ερμηνεία του ως ο εξωφρενικός, κορσεδοφόρος τρελός επιστήμονας.

Ο Δρ. Φρανκ Ν. Φέρτερ

«Φαινόταν ως κάτι που θα πήγαινε καλά», είχε δηλώσει ο Κάρι για τον ρόλο σε μια τηλεοπτική συνέντευξη το 1975 στο Λονδίνο. Πρόσθεσε, προφητικά: «Ήμουν διστακτικός επειδή, αν πετύχαινε, μπορεί να ήταν μια εικόνα που δύσκολα θα αποτίνασσα. Αλλά πραγματικά, συχνά σκέφτηκα ότι δεν άξιζε να το κάνεις εκτός αν έπαιρνες ένα ρίσκο».



Καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του, έλαβε ένα βραβείο Emmy, καθώς και υποψηφιότητες για ένα Grammy, δύο Olivier και τρία Tony. Κυκλοφόρησε επίσης τρία στούντιο άλμπουμ, καθώς και τα απομνημονεύματά του «Vagabond» το 2025.