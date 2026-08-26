Η παρέμβαση του Σκοτ Μπέσεντ στην αγορά ομολόγων κινείται σε αντίθετη κατεύθυνση από τον αγώνα της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ κατά του πληθωρισμού, προειδοποίησαν επενδυτές.

Η Wall Street άσκησε ευρεία κριτική στην αιφνιδιαστική κίνηση του Υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα να «διπλασιάσει τουλάχιστον» τις αγορές μακροπρόθεσμου αμερικανικού κρατικού χρέους από το Υπουργείο Οικονομικών, με τους επενδυτές να υποστηρίζουν ότι αυτό θα μπορούσε τόσο να υπονομεύσει την αξιοπιστία του οργανισμού όσο και να λειτουργήσει εις βάρος της ικανότητας της Fed να συγκρατήσει τη φετινή έξαρση του πληθωρισμού.

«Έχω πολύ αρνητική άποψη για τη λογική του Υπουργείου Οικονομικών και τις επιφανειακές του παρεμβάσεις. Πιστεύω ότι πρόκειται για μια στρατηγική που περιορίζει τον εαυτό της και καταλήγει να είναι αυτοκαταστροφική», δήλωσε ο Γκρεγκ Πίτερς, συν-διευθύνων σύμβουλος επενδύσεων στην PGIM Credit. «Οι αγορές περιμένουν κάτι από τον Γουόρς, αλλά δεν είμαι σίγουρος τι ακριβώς πρέπει να κάνει σε αυτή την περίπτωση».

Η Λίζα Σαλέτ, διευθύντρια επενδύσεων της Morgan Stanley Wealth Management, πρόσθεσε ότι η παρέμβαση στην αγορά κρατικών ομολόγων «επειδή είσαι εκνευρισμένος» από την άνοδο των αποδόσεων «δεν αποτελεί πειστικό επιχείρημα και μοιάζει με καπρίτσιο».

«Και κανείς δεν θέλει ένα Υπουργείο Οικονομικών απρόβλεπτο και ιδιότροπο», είπε. Αν ο Bessent συνέχιζε να προσπαθεί να ασκήσει έλεγχο στις αποδόσεις στην πιο σημαντική αγορά ομολόγων του κόσμου, «αυτό θα αποτελούσε παραδοχή ότι στην Ουάσινγκτον ανησυχούν για τη βιωσιμότητα του χρέους», πρόσθεσε η Σαλέτ.

Σύμφωνα με τους Financial Times, η αντίδραση στην αιφνιδιαστική παρέμβαση του Μπέσεντ έχει ασκήσει έντονη πίεση στον πρόεδρο της Fed να καθησυχάσει τις ανησυχίες των επενδυτών σχετικά με τους χρηματοοικονομικούς και οικονομικούς κινδύνους που απορρέουν από τον πόλεμο της κυβέρνησης Τραμπ στο Ιράν, ο οποίος έχει οδηγήσει σε ραγδαία αύξηση του κόστους για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις.

Το σχέδιο του Μπέσεντ για την αύξηση των αγορών ομολόγων αποσκοπεί στη μείωση του κόστους του μακροπρόθεσμου δανεισμού, το οποίο έχει σημειώσει απότομη άνοδο τους τελευταίους μήνες εν μέσω ανησυχιών για τον πληθωρισμό, το αυξανόμενο δημόσιο χρέος και την εκτεταμένη άντληση κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση της άνθησης της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ

Ωστόσο, επενδυτές και οικονομολόγοι έχουν επισημάνει ότι οι προτεραιότητες και οι στρατηγικές της Fed και του Υπουργείου Οικονομικών φαίνεται να έρχονται όλο και περισσότερο σε αντίθεση.

Η επιθυμία της κυβέρνησης Τραμπ για χαμηλότερο κόστος δανεισμού εν όψει των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου έχει επίσης προκαλέσει ανησυχίες ότι η κεντρική τράπεζα θα δεχτεί πιέσεις να παρέμβει και αυτή, σε περίπτωση που οι προσπάθειες του Bessent να ελέγξει τις αποδόσεις συνεχίσουν να αποτυγχάνουν.

«Θα υπήρχε μια υποψία δημοσιονομικής κυριαρχίας αν η Fed εφάρμοζε τη νομισματική πολιτική με στόχο να διευκολύνει τη διαχείριση του χρέους», δήλωσε ο Τζέισον Φέρμαν, καθηγητής στο Χάρβαρντ, ο οποίος προήδρευσε του Συμβουλίου Οικονομικών Συμβούλων του Λευκού Οίκου υπό τον πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα.