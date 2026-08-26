Εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από επίθεση σε επιβατικό λεωφορείο σε περιοχή του Λουχάνσκ, στην ανατολική Ουκρανία, η οποία βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές που έχει διορίσει η Μόσχα.



Ο διορισμένος από τη Ρωσία επικεφαλής της περιοχής, Λεονίντ Πασέτσνικ, υποστήριξε ότι στο όχημα βρίσκονταν 15 επιβάτες.



Οι ρωσικές αρχές αποδίδουν την επίθεση σε ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Ο Πασέτσνικ ισχυρίστηκε ότι το λεωφορείο αποτέλεσε σκόπιμο στόχο, χωρίς ωστόσο να παρουσιάζονται μέχρι στιγμής ανεξάρτητα επιβεβαιωμένα στοιχεία για τις ακριβείς συνθήκες του πλήγματος. Το Reuters σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει ανεξάρτητα την αναφορά.



Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες που έδωσαν οι τοπικές αρχές, οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν επί τόπου. Μία 20χρονη μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική, όμως αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών στους εννέα. Η μητέρα της τραυματίστηκε, ενώ μεταξύ των τραυματιών βρίσκεται και μία 18χρονη που νοσηλεύεται.



Άλλοι τρεις επιβάτες και ο οδηγός του λεωφορείου έλαβαν ιατρική φροντίδα και, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν χρειάστηκε να παραμείνουν στο νοσοκομείο. Ρώσοι ερευνητές μετέβησαν στο σημείο προκειμένου να εξετάσουν τις συνθήκες της επίθεσης.



Μέχρι στιγμής δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια η ουκρανική πλευρά για το συγκεκριμένο περιστατικό.