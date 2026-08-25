Νεκρός εντοπίστηκε το βράδυ της Δευτέρας 24/8 στο διαμέρισμά του στα Εξάρχεια, ο γνωστός ζωγράφος και ποιητής, Χρήστος Μαρκίδης.

Τα ίχνη του 72χρονου καλλιτέχνη είχαν χαθεί εδώ και ημέρες και το πιθανότερο σενάριο που εξετάζεται από τις αστυνομικές αρχές είναι η αυτοχειρία.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Εξαρχείων.

Ποιος ήταν ο Χρήστος Μαρκίδης

Σπούδασε ζωγραφική, νωπογραφία, ιστορία τέχνης, ρυθμολογία και παιδαγωγική ψυχολογία στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας (1974-1979). Στη συνέχεια έζησε και εργάστηκε για ένα διάστημα στο Παρίσι. Την περίοδο 1985-1988 ήταν υπότροφος του Ι.Κ.Υ. για την εκπόνηση συγκεκριμένου καλλιτεχνικού έργου στην Ελλάδα.

Παρουσίασε τη δουλειά του σε δεκαπέντε ατομικές εκθέσεις (Γκαλερί Νέες Μορφές, Αθήνα 1984, 1987, 1990, Γκαλερί Ζαλοκώστα 7, Αθήνα 1987, Αίθουσα Τέχνης Αγκάθι, Αθήνα 1992, Αίθουσα Τέχνης Αθηνών 1995, 2001, Χώρος Τέχνης 24, Αθήνα 1995, Ζήνα Αθανασιάδου Art Gallery, Θεσσαλονίκη 1996, Πολύεδρο, Πάτρα 1997, Γκαλερί Titanium, Αθήνα 1997, Αίθουσα Τέχνης Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 2002, Thanassis Frissiras Gallery, Αθήνα 2007, Gallery 7, Αθήνα 2022, Art Project Space (Αναδρομή), Αθήνα 2025, ενώ συμμετείχε σε περισσότερες από εβδομήντα ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην προσωπική του ιστοσελίδα.

Φιλοτέχνησε χαλκογραφίες στο Κέντρο Χαρακτικής Αθηνών, λιθογραφίες στο ΠεριΤεχνών και την Artigraf, εξώφυλλα, προμετωπίδες και corpus περιοδικών και βιβλίων, εξώφυλλα CD, θεατρικά προγράμματα, διακριτικά σήματα εταιρειών, ετικέτες οίνων. Δίδαξε ως καθηγητής Ελεύθερο Σχέδιο και Χρώμα στο Vakalo Art & Design College (1987-2013).

Από το 1992, κείμενα και ποιήματά του έχουν δημοσιευθεί στα περιοδικά Οδός Πανός, Βιβλιοθήκη της Ελευθεροτυπίας, Αντί, Ιστός, Χορός, Σύναξη, Βιβλιοαμφιάστηs, Νέο Επίπεδο, Τεχνοπαίγνιον, Highlights, (δε)κατα, Νέο Πλανόδιον. Παράλληλα έχουν κυκλοφορήσει τα ποιητικά του βιβλία «Μονόζυγο-Τέσσερα Σχεδιάσματα», Διάττων 1999 (εκτός εμπορίου), «Έως», Διάττων 2001 (εκτός εμπορίου), «Άτια στο σκοτεινό νερό», Εκδόσεις του Φοίνικα 2003 (εκτός εμπορίου), «Αμώεν», Εριφύλη 2004 (εκτός εμπορίου), «Κιννάβαρι», Άγρα 2009, «Δράκων κατήλθες», Τυπωθήτω-Λάλον Ύδωρ 2013, «Έρεβος ή το άλλο φως», Εκδόσεις του Φοίνικα 2020, «Ποιήματα 1999-2020», Αρμός 2023 και τα δοκιμιακά του πεζογραφήματα «Επτά κείμενα περί Τέχνης», Εκδόσεις του Φοίνικα 2002, «Έξι Συνομιλίες», Γαβριηλίδης 2007 (εκτός εμπορίου), «Κατάματα», Γαβριηλίδης 2005, 2014, Αρμός 2022.



Τον Σεπτέμβριο του 2022 κυκλοφόρησε σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων το CD «Γενέθλια Ζέμπρα» (Ποίηση-απαγγελία, Χρήστος Μαρκίδης / Μουσική-επεξεργασία ήχου, Γιάννης Μουρτζόπουλος). Το Φθινόπωρο του 2025 κυκλοφόρησε το Λεύκωμα «Χρήστος Μαρκίδης, Ζωγραφική-Σχέδια» από τις εκδόσεις Αρμός.

Έργα του υπάρχουν σε δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές.

«Η ζωγραφική µου είχε ανέκαθεν δύο θέµατα, τη µοναχική ανθρώπινη φιγούρα και τη νεκρή φύση. Η γραφή, και εδώ βρίσκεται το παράδοξο, µου άνοιξε πεδία ελευθερίας απροσδόκητα. Συνοµίλησα µε νεκρούς και ζωντανούς, άνοιξαν προς στιγµήν οι πύλες του Άδη, διέτρεξα κορυφογραµµές, πλήρωσα το αντίτιµο µε εκστάσεις αλλά και ολοκληρωτικό πένθος. Διάµεσο, εν τέλει, αισθάνοµαι ότι υπήρξα, εγγόνι των µεγάλων ποιητών του µοντερνισµού και παιδί της καθ’ ηµάς γενιάς του Μεσοπολέµου, απόγονος των αρχαίων Τραγικών, των Μυστικών της Ορθοδοξίας, των Σούφι, της απω-ανατολίτικης σοφίας του Λάο Τσε. Και, βεβαίως, του Αντρέι Ταρκόφσκι», δήλωνε σε συνέντευξή του το 2022.