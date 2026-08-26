Παρελθόν από τον Παναθηναϊκό αποτελεί ο Τόνι Βιλένα, καθώς η ΠΑΕ ανακοίνωσε την παραχώρησή του στη Βίλεμ.

Την Τρίτη (25/8) τα ολλανδικά ΜΜΕ έκαναν λόγο για ενδιαφέρον της Βίλεμ για τον 31χρονο χαφ και μία μέρα μετά η μεταγραφή του είναι γεγονός, με τους «πράσινους» να την επισημοποιούν μέσω ανακοίνωσης.

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την παραχώρηση του Τόνι Βιλένα στη Βίλεμ ΙΙ.

Ο Ολλανδός χαφ εντάχθηκε στο Τριφύλλι το καλοκαίρι του 2023 και φόρεσε τη φανέλα της ομάδας μας σε 47 αγώνες σκοράροντας ένα γκολ, ενώ κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας το 2024.

Τόνι, σ’ ευχαριστούμε και σου ευχόμαστε καλή συνέχεια!», ανέφεραν αυτή, με τον Παναθηναϊκό να… ξεφορτώνεται έναν παίκτη που δεν υπολογιζόταν.