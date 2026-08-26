Συνεχίστηκε και την Τετάρτη 26 Αυγούστου η τουρκική αεροπορική δραστηριότητα πάνω από το Αιγαίο, με ένα CN-235 και πέντε μη επανδρωμένα αεροσκάφη να πραγματοποιούν συνολικά 13 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου και οκτώ παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών.

Νέα τουρκική αεροπορική δραστηριότητα καταγράφηκε την Τετάρτη στο Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν από ελληνικής πλευράς.

Συνολικά εισήλθαν στο FIR Αθηνών έξι τουρκικά αεροσκάφη, ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας CN-235 και πέντε UAV, τα οποία κινήθηκαν μεμονωμένα και χωρίς να σχηματίσουν σχηματισμούς. Κανένα από αυτά δεν ήταν οπλισμένο.

Η δραστηριότητα ήταν αυξημένη, καθώς καταγράφηκαν συνολικά 13 παραβιάσεις του ελληνικού Εθνικού Εναέριου Χώρου. Από αυτές, οι επτά αποδίδονται στο CN-235 και οι έξι στα τουρκικά UAV.

Παράλληλα σημειώθηκαν οκτώ παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών: μία από το CN-235 και επτά από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και την πάγια πρακτική.

Η νέα δραστηριότητα έρχεται για δεύτερο συνεχόμενο 24ωρο, καθώς και την προηγούμενη ημέρα είχαν καταγραφεί τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο με συμμετοχή CN-235 και UAV.