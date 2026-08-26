Το «9 to 5» της Ντόλι Πάρτον ακούστηκε το πρωί της Τετάρτης έξω από το Μπάκιγχαμ, όταν η μπάντα των Coldstream Guards επέλεξε τη μεγάλη επιτυχία της Αμερικανίδας τραγουδίστριας για την τελετή αλλαγής φρουράς. Ήταν ένας μουσικός φόρος τιμής μία ημέρα μετά την είδηση του θανάτου της, σε ηλικία 80 ετών.

Την ώρα που η στρατιωτική μπάντα εκτελούσε το τραγούδι, πλήθος τουριστών είχε συγκεντρωθεί στα κάγκελα της βασιλικής κατοικίας στο Λονδίνο. Η επιλογή του συγκεκριμένου τραγουδιού δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς το «9 to 5», που κυκλοφόρησε το 1980, έγινε ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα τραγούδια της καριέρας της.

Το βίντεο από την εμφάνιση της μπάντας δημοσιεύτηκε στα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, συνοδευόμενο από ένα μήνυμα για τη ζωή και το έργο της Ντόλι Πάρτον.

«Θυμόμαστε την αείμνηστη, σπουδαία Ντόλι, που έφερε χαρά, παρηγοριά και έμπνευση σε τόσο πολλούς ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων των εκατομμυρίων παιδιών που έλαβαν δωρεάν βιβλία μέσω της Imagination Library», ανέφερε η ανάρτηση. Το μήνυμα ολοκληρωνόταν με τη φράση: «Θα σε αγαπάμε πάντα».

Από το «9 to 5» στα παιδιά που έλαβαν εκατομμύρια βιβλία

Η αναφορά της βασιλικής οικογένειας δεν περιορίστηκε στη μουσική πορεία της Ντόλι Πάρτον. Ιδιαίτερη θέση είχε η φιλανθρωπική της δράση και συγκεκριμένα η Imagination Library, το πρόγραμμα που δημιούργησε για να προσφέρει βιβλία σε παιδιά.

Το πρόγραμμα έχει διαθέσει περισσότερα από 300 εκατομμύρια βιβλία μέσα σε περισσότερες από τρεις δεκαετίες, γεγονός που αναφέρθηκε και από το The Queen’s Reading Room, τη φιλανθρωπική οργάνωση της βασίλισσας Καμίλα.

Το The Queen’s Reading Room χαρακτήρισε την Πάρτον «icon» και αναφέρθηκε στη διαχρονική υπεράσπισή της για τη σημασία της ανάγνωσης και της πρόσβασης των παιδιών στα βιβλία.

Η ιδιαίτερη σχέση της Ντόλι Πάρτον με τη βρετανική βασιλική οικογένεια

Η σύνδεση της Ντόλι Πάρτον με τη βρετανική βασιλική οικογένεια δεν ήταν καινούργια. Η τραγουδίστρια είχε συναντήσει τη βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ το 1977, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για το Αργυρό Ιωβηλαίο της.

Χρόνια αργότερα είχε μιλήσει για εκείνη τη συνάντηση και για το άγχος που ένιωθε σχετικά με το βασιλικό πρωτόκολλο. Το 2023 είχε επίσης αποκαλύψει ότι είχε αρνηθεί πρόσκληση της Κέιτ Μίντλετον για τσάι, επειδή εκείνη την περίοδο βρισκόταν στη Βρετανία για την προώθηση του άλμπουμ της. Είχε, ωστόσο, αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να υποδεχθεί την πριγκίπισσα της Ουαλίας και τα παιδιά της στο Dollywood.