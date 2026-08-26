Έλληνες, κυρίως από τη Βόρεια Ελλάδα, πάνε μαζικά στη Βόρεια Μακεδονία για φθηνούς οδοντιάτρους, καθώς η διαφορά της τιμής στις οδοντιατρικές υπηρεσίες είναι ιδιαιτέρως εμφανής.

Από Θεσσαλονίκη, Κιλκίς και άλλες περιοχές περνάνε τα σύνορα, ατομικά ή ακόμη και σε γκρουπ, με τους οδοντιάτρους της πόλης Γευγελή να έχουν και τη μεγαλύτερη ζήτηση.

Σύμφωνα με το Live News, πολυτελείς κλινικές στη Βόρεια Μακεδονία σε αρκετές περιπτώσεις καλύπτουν τα έξοδα διαμονής του ασθενή, αλλά και τη μεταφορά, είτε πληρώνοντας εισιτήριο για λεωφορείο, είτε μισθώνοντας βαν.

Η εκπομπή του Mega ανέφερε ότι οι τιμές στις οδοντιατρικές υπηρεσίες είναι ιδιαιτέρως χαμηλές σε σχέση με την Ελλάδα, με έναν απλό καθαρισμό να κοστίζει 15 ευρώ και ένα απλό σφράγισμα μόλις 20 ευρώ.

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