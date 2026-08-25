Ένας άπειρος Ρώσος νεοσύλλεκτος παραλίγο να τραυματιστεί σοβαρά, όταν δυσκολεύτηκε να χειριστεί έναν εκτοξευτή ρουκετών και τελικά εκτόξευσε το βλήμα λίγα εκατοστά μακριά από τα πόδια του.

Σε βίντεο που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα σε ουκρανικό κανάλι στο Telegram, ο νεοσύλλεκτος βρίσκεται σε ανοιχτό χώρο και προετοιμάζει τον εκτοξευτή RPG. Προσπαθεί να τον κρατήσει σωστά στον ώμο του, όμως χάνει την ισορροπία του και το όπλο γλιστρά από τα χέρια του, την ώρα που εκτοξεύεται το βλήμα και πέφτει στο έδαφος, σε απόσταση μόλις λίγων εκατοστών από το σώμα του.

Ευτυχώς για τον ίδιο, το βλήμα δεν εξερράγη αλλά καρφώθηκε στο έδαφος σηκώνοντας σύννεφο από χώμα και σκόνη. Τόσο ο νεοσύλλεκτος όσο και το άτομο που κατέγραφε την εκπαίδευση απομακρύνθηκαν αμέσως από το σημείο, φοβούμενοι μήπως το βλήμα εκραγεί.

Από το βίντεο ακούγεται ένας άνδρας να επιπλήττει τον τρομοκρατημένο νεοσύλλεκτο, βρίζοντάς τον, ενώ εκείνος προσπαθεί αμήχανα να διορθώσει το κράνος του.

Δεν έχει γίνει γνωστό πότε και πού ακριβώς σημειώθηκε το περιστατικό.

Παρόμοια βίντεο με ατυχήματα Ρώσων νεοσυλλέκτων έχουν γίνει viral από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Τον περασμένο μήνα, σε άλλο βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ένας Ρώσος στρατιώτης έχασε τον έλεγχο ενός πυργίσκου με πολυβόλο, με αποτέλεσμα να εκτοξευθεί από την πλατφόρμα. Το ανεξέλεγκτο όπλο παραλίγο να τραυματίσει τον ίδιο και τον εκπαιδευτή του.

Σύμφωνα με το «Center for Strategic and International Studies», οι ρωσικές απώλειες φέτος ξεπερνούν τους 30.000 στρατιώτες τον μήνα, αριθμός μεγαλύτερος από τους περίπου 27.000 νέους στρατιώτες που στρατολογεί η Μόσχα κάθε μήνα, όπως αναφέρει η New York Post.