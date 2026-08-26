«Έτσι ξεκινά ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος» ήταν ο τίτλος άρθρου του αρθρογράφου των New York Times, Μπρετ Στέφενς, που είχε γραφτεί λίγο μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022. Περισσότερα από τέσσερα χρόνια μετά, ο ίδιος δημοσίευσε ένα ακόμα άρθρο με τον τίτλο «Έχει ήδη ξεκινήσει ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος;» και αναρωτιέται πόσο σωστά το είχε προβλέψει.

Όπως γράφει, «το επιχείρημά μου βασιζόταν στις ρίζες του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ο οποίος δεν ξεκίνησε απλώς με την εισβολή της Γερμανίας στην Πολωνία την 1η Σεπτεμβρίου 1939. Αντίθετα, ο πόλεμος ήταν το αποτέλεσμα μιας συσσώρευσης περιφερειακών πολέμων και κρίσεων, που ξεκίνησαν με την εισβολή της Ιαπωνίας στη Μαντζουρία το 1931 και σταδιακά συγκεντρώθηκαν σε μια ενιαία παγκόσμια σύγκρουση.

Αυτή η συσσώρευση, που υποθάλφθηκε από τις συγκλίνουσες φιλοδοξίες των ολοκληρωτικών κρατών και τις διαιρέσεις και τις αμφιταλαντεύσεις των δημοκρατιών, οδήγησε στην καταστροφή. Σε αυτό προστέθηκε μια επανάσταση στη στρατιωτική τεχνολογία και τακτική, η οποία έδωσε στις δικτατορίες ένα αρχικό πλεονέκτημα στις επιθετικές μάχες. Ένα ακόμη πλεονέκτημα: η προθυμία τους να επιβάλλουν -και να υπομένουν- ένα επίπεδο βαρβαρότητας και ταλαιπωρίας στο οποίο οι αντίπαλοί τους αρχικά δίσταζαν να ανταποκριθούν».

Το 2022, σύμφωνα με τον Στέφενς, «είδα να ξεδιπλώνεται ένα παρόμοιο μοτίβο: Δεκαετίες δυτικής πολιτικής κατευνασμού έναντι του Βλαντίμιρ Πούτιν είχαν δώσει στον ισχυρό άνδρα της Ρωσίας την αίσθηση ότι μπορούσε να τη γλιτώσει σχεδόν με οτιδήποτε. Οι αναπτυσσόμενοι δεσμοί του με τη Βόρεια Κορέα, το Ιράν και ειδικά την Κίνα -που επισφραγίστηκαν με τη δέσμευση για μια εταιρική σχέση “χωρίς όρια” με το Πεκίνο, η οποία ανακοινώθηκε εβδομάδες πριν από την εισβολή- του έδωσαν επιπλέον αυτοπεποίθηση. Το ίδιο συνέβη και με το θέαμα της αμερικανικής αδυναμίας κατά τη διάρκεια της χαοτικής αποχώρησής μας από το Αφγανιστάν μόλις έξι μήνες νωρίτερα.

Όμως η Ουκρανία δεν αποδείχθηκε, όπως φοβόμουν, η Γαλλία του 1940. Μοιάζει περισσότερο με τη Βρετανία, έτοιμη να πολεμήσει, όπως είπε ο Τσόρτσιλ εκείνο τον Μάιο, “όσο μακρύς και δύσκολος κι αν είναι ο δρόμος”. Η κυβέρνηση Μπάιντεν, παρά τη μοιραία της διστακτικότητα να αφήσει το Κίεβο να μεταφέρει τον πόλεμο στη Ρωσία, τουλάχιστον συνέβαλε στο να μην ηττηθεί η Ουκρανία. Η Ουκρανία διατήρησε επίσης το τεχνολογικό πλεονέκτημα, πρωτοπορώντας σε εξοπλισμό και τακτικές που τελικά προκαλούν μια από καιρό αναγκαία επανεξέταση του τρόπου με τον οποίο θα διεξάγονται οι πόλεμοι του μέλλοντος.

Αυτά είναι τα καλά νέα. Τα κακά νέα είναι πολύ περισσότερα.

Πρώτον, όπως και στις δεκαετίες του 1930 και του 1940, οι σφαίρες σύγκρουσης έχουν πολλαπλασιαστεί και συγχωνεύονται.

Οι ανατροπές που έχει υποστεί η Ρωσία στο πεδίο της μάχης δεν φαίνεται να έχουν μειώσει καθόλου τη διάθεση του Πούτιν να αναλάβει κινδύνους, καθώς επεκτείνει την εκστρατεία του, με ελάχιστα συγκαλυμμένες επιθέσεις και απειλές, εναντίον της Μολδαβίας, της Πολωνίας και της Γερμανίας, μεταξύ άλλων κρατών, ενώ οι πολιτικοί σύμμαχοί του ζητούν επανειλημμένα άμεσες επιθέσεις κατά της Ευρώπης και τη χρήση πυρηνικών όπλων εναντίον της Ουκρανίας. Η επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ το 2023 εξελίχθηκε, σταδιακά, σε πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, των Χούθι και του Ιράν· στη συνέχεια, σε πόλεμο μεταξύ του Ιράν, των ΗΠΑ και των κρατών του Κόλπου. Πιο πρόσφατα, η Ουκρανία εξαπέλυσε επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς στην Κασπία Θάλασσα, με σκοπό να διακόψει τις ιρανικές στρατιωτικές προμήθειες προς τη Ρωσία. Και οι αποφάσεις σε ένα μέτωπο επηρεάζουν άμεσα τα αποτελέσματα στο άλλο: η χρήση αντιπυραυλικών συστημάτων στη Μέση Ανατολή σημαίνει ότι πλέον ελάχιστα μπορούν να διατεθούν για την Ουκρανία.

Δεύτερον, ο Άξονας των Αυταρχικών έχει εξελιχθεί σε μια πλήρως λειτουργική στρατιωτική συμμαχία.

Η Ρωσία παρέχει στη Βόρεια Κορέα βοήθεια για τον εκσυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεών της, ενώ η Βόρεια Κορέα ανταποδίδει τη χάρη στέλνοντας εκατομμύρια βλήματα πυροβολικού και, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι πλέον έτοιμη να στείλει χιλιάδες επιπλέον στρατιώτες για να πολεμήσουν για λογαριασμό της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η Κίνα προμηθεύει τη Ρωσία με το μεγαλύτερο μέρος των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη της και σε άλλο στρατιωτικό εξοπλισμό. Η Ρωσία έχει παράσχει στο Ιράν κρίσιμες πληροφορίες στόχευσης για να επιτεθεί σε αμερικανικές βάσεις και πλοία στη Μέση Ανατολή. Σε περίπτωση κινεζικής επίθεσης κατά της Ταϊβάν, το Πεκίνο θα μπορούσε να αξιοποιήσει τις σχέσεις του με τη Μόσχα, ζητώντας τη βοήθεια του ισχυρού ρωσικού στόλου του Ειρηνικού.

Τρίτον, η Δύση είναι ένα χάος.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, παραπονιέται για την αδυναμία των συμμάχων μας. Οι σύμμαχοι παραπονιούνται για την εκφοβιστική συμπεριφορά, την ιδιοτροπία, την ανωριμότητα, την ψευδολογία και την ανικανότητα του Τραμπ. Και οι δύο πλευρές έχουν δίκιο. Οι τελευταίοι δασμοί των ΗΠΑ εναντίον του Καναδά αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα: πολιτικά ατυχείς, οικονομικά αυτοκαταστροφικοί, στρατηγικά αποδυναμωτικοί.

Ωστόσο, τίποτα από όλα αυτά δεν αναιρεί το γεγονός ότι ο Καναδάς, μια χώρα που εξαρτάται από το εμπόριο και διαθέτει τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στον κόσμο, δεν διαθέτει ουσιαστικά ναυτικό, ούτε το γεγονός ότι η “νέα στρατηγική συνεργασία” της κυβέρνησής του με την Κίνα είναι ανήθικη, απερίσκεπτη και αβάσιμη – εκτός αν ο Μαρκ Κάρνι, ο πρωθυπουργός, πιστεύει πραγματικά ότι οι ηλίθιες εκρήξεις του Τραμπ αποτελούν σοβαρότερη μακροπρόθεσμη απειλή για τον Καναδά και τον ελεύθερο κόσμο γενικότερα από τα υπομονετικά σχέδια της Λαϊκής Δημοκρατίας.

Τέταρτον, είμαστε στρατιωτικά απροετοίμαστοι.

Ο πόλεμος κατά του Ιράν αποκάλυψε όχι μόνο την έλλειψη πυρομαχικών, η οποία συνέβαλε στον πρόωρο τερματισμό του πολέμου, αλλά και την έντονη ευαισθησία των ΗΠΑ απέναντι στις στρατιωτικές απώλειες και τον οικονομικό πόνο, γεγονός που έδωσε στους ηγέτες του Ιράν ένα ασύμμετρο πλεονέκτημα, δεδομένης της δικής τους ανοχής στον ανθρώπινο πόνο. Ο πόλεμος στην Ουκρανία κατέδειξε ότι ακόμα και ο πιο εξελιγμένος αμερικανικός στρατιωτικός εξοπλισμός αρχίζει να καθίσταται παρωχημένος λόγω της εμφάνισης του πολέμου με drones που υποστηρίζεται από τεχνητή νοημοσύνη. Τα άρματα μάχης που εμείς και οι σύμμαχοί μας προμηθεύσαμε στο Κίεβο κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Μπάιντεν “τώρα παραμένουν ως επί το πλείστον αχρησιμοποίητα, κρυμμένα στα δάση και καλυμμένα με ιστούς αράχνης”, όπως ανέφερε η εφημερίδα The Times αυτή την εβδομάδα.

Ωστόσο, ο Πιτ Χέγκσεθ, ο υπουργός Άμυνας μας που έχει εμμονή με την τεστοστερόνη, αποφάσισε την περασμένη εβδομάδα να καταργήσει σταδιακά μια μονάδα μη επανδρωμένων αεροσκαφών του Στρατού Ξηράς, προφανώς επειδή την υποστήριζαν στρατηγοί που δεν του άρεσαν. Οι δυσκολίες που αντιμετώπισε το αεροπλανοφόρο “Αβραάμ Λίνκολν” κατά τη διάρκεια της μακράς αποστολής του αποτελούν εθνικό σκάνδαλο. Ωστόσο, θα έπρεπε να εφιστούν την προσοχή στο ιστορικά μικρό μέγεθος του στόλου και στην εξαντλημένη βιομηχανική μας βάση, η οποία δυσκολεύεται να κατασκευάζει και να συντηρεί πλοία. Ούτε οι Δημοκρατικοί που εμποδίζουν το νομοσχέδιο για τις αμυντικές πιστώσεις βοηθούν την κατάσταση.

Πέμπτον, ίσως βρισκόμαστε οικονομικά κοντά στο χείλος του γκρεμού.

Μια μεγάλη διαφορά μεταξύ της δεκαετίας του 1930 και του παρόντος είναι ότι, σε αντίθεση με τότε, δεν βρισκόμαστε εν μέσω μιας παγκόσμιας ύφεσης. Ωστόσο, τα προειδοποιητικά σημάδια μιας απότομης και ξαφνικής ύφεσης είναι παντού. Τι θα συμβεί αν, ή όταν, η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης αρχίσει να χάνει τη δυναμική της, όπως συνέβη με την έκρηξη των dot-com στις αρχές του αιώνα; Ή αν η νομισματική κρίση στην Ιαπωνία την οδηγήσει να αρχίσει να εκποιεί τα ομόλογα του αμερικανικού Δημοσίου που κατέχει; Ο Στάνλεϊ Ντράκενμιλερ, ο θρυλικός επενδυτής, προειδοποίησε πρόσφατα στο The Wall Street Journal ότι οι επαναγορές ομολόγων από το υπουργείο Οικονομικών ήταν σχεδόν καταδικασμένες να αποτύχουν: Τελικά, το κόστος ενός εθνικού χρέους 40 τρισεκατομμυρίων δολαρίων θα γίνει αισθητό μέσω απότομα υψηλότερων επιτοκίων και των κινδύνων που αυτά ενέχουν για κάθε τομέα της οικονομίας που εξαρτάται εδώ και πολύ καιρό από τη φθηνή πίστωση.

Μια βαθιά ύφεση στις ΗΠΑ ή ένας παγκόσμιος χρηματοπιστωτικός πανικός θα επιδεινώσει αναπόφευκτα κάθε τάση που αναφέρθηκε παραπάνω. Σε περιόδους οικονομικής δυσχέρειας, οι δημοκρατίες γίνονται σχεδόν πάντα πιο επιφυλακτικές απέναντι στον κίνδυνο, ενώ οι δικτατορίες τείνουν να αναλαμβάνουν μεγαλύτερους κινδύνους. Πρόκειται για ένα ιστορικό μοτίβο που αξίζει να θυμόμαστε, καθώς συνεχίζουμε να παρασυρόμαστε, χωρίς να το συνειδητοποιούμε πλήρως, προς την καταιγίδα που πλησιάζει».